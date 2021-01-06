جدول الرواتب الجديد 1442 في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة جدول الرواتب الجديد ، يبحث الكثير من الموظفين العاملين في القطاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية على الجدول الذي وفرته الحكومة السعودية لكي يصرفوا مرتباتهم، حيث قامت الحكومة في المملكة بتوحيد جدولا للرواتب المقرر صرفها ومواعيد صرفها، كما صرحت مؤسسة النقد السعودية بتقديم موعد الصرف بيوم واحد، بمعني إذا كان يوم صرف الراتب يأتي يوم 27 من الأشهر الميلادية يوم الخميس فيكون صرف الراتب اليوم الذي قبلة وهو يوم الأربعاء، وإذا كان يوم صرف الراتب يأتي يوم 27 من الأشهر الميلادية يوم الثلاثاء فيكون صرف الراتب اليوم الذي قبله وهو يوم الإثنين وهكذا، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على هذا الجدول الخاص بالرواتب الجديدة 1442 في المملكة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

جدول الرواتب الجديد 1442

تقدم الحكومة في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات للمواطنين ومن اهم هذه الخدمات التي تخص الموظفين والعاملين في مختلف قطاعات الدولة هي الحرص على تحسين راتب الموظفين والعمل على زيادة الراتب الذي يتقاضونه من عملهم، وحرصت الحكومة على تقدير جهود الموظفين المبذولة في خدمة وطنهم فقامت الحكومة السعودية بتخصيص جدول موحد لراتب العاملين، حيث يتقاضى الموظف راتبه بناءا على درجته في الوظيفة العامل بها، وها هو الجدول الجديد للراتب :

جدول رواتب المعلمين الجديد 1442 في السعودية

كما وفرت أيضا الحكومة السعودية جدول للمعلمين الذي يمكنهم من خلاله معرفة المستوي والدرجة الوظيفية وراتبهم الأساسي الجديد الذي سوف يحصلون عليه من عملهم وذلك على حسب مستوياتهم في العمل ودرجتهم الوظيفية، وها هو جدول سلم راتب وعلاوات الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية :

جدول رواتب الصحة الجديد 1442

كما وفرت أيضا الحكومة السعودية جدول الصحة الجديد للراتب 1442 لجميع العاملين في القطاع الصحي والوظائف الصحية المختلفة في المملكة العربية السعودية، وها هو جدول سلم راتب الوظائف الصحية العسكرية في المملكة :

الجدول الخاص بموعد صرف الراتب 1442

وفرت الحكومة السعودية جدول موعد صرف الراتب للموظفين لعام 2021، لكي يستطيع الموظف من معرفة موعد صرف راتبه، وها هو جدول موعد صرف راتب الموظفين :

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم جدول الرواتب الجديد 1442 الذي وفرته الحكومة في المملكة العربية السعودية .