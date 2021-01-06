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عمر شويل - جدة موعد نزول حساب المواطن هو الموعد الذي يتم فيه إيداع االدعم الخاص بالمستفيدين من حساب المواطن، حيث يتم هذا بعد صدور نتائج الاهلية الخاصة بالدفعة، وفي كل شهر يترقب المواطنين موعد صرف حساب المواطن المقرر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، وتقوم الوزارة كل شهر فور نزول الدفعة بالإفصاح عن ذلك من خلال صفحة “حساب المواطن” على تويتر، ويمكن للمستفيد متابعة بياناته عن طريق تطبيق حساب المواطن المقدم من الوزارة، كما أنه متاح كذلك إمكانية معرفة قيمة الدعم لكل فرد من خلال حاسبة حساب المواطن.

موعد نزول حساب المواطن ونتائج الاهلية للدفعة 38 للعام الجديد 2021

حساب المواطن هو أحد البرامج الحكومية التي أصدرتها المملكة العربية السعودية؛ لتوفير الدعم المادي للمواطنين من محدودي الدخل، الذين يعانون من تكاليف المعيشة نتيجة الإصلاح الإقتصادي بالمملكة، حيث يساعد ذلك على توفير حياة كريمة لهم، وجاء هذا من منطلق إعادة توجيه المنافع الناتجة عن الدخل الحكوي لفئات المجتمع المستحقة للدعم، والذي يعمل بدوره على نشر مبدأ الإستهلاك الرشيد.

ويتم صرف حساب المواطن لمستحقيه بصفة شهرية بعد التحقق من أهلية المستفيدين، الذي يتم قبل موعد إصدار الدفعة، وقد بلغت قيمة مجمل الدفعات التي تم إصدارها حتى الآن 86 مليار ريال سعودي، وتكون الدفعات مختلفة القيمة بناءًا على ما تقرُّه وكالة التضامن الإجتماعي، حيث يحدد قيمة الدفعة حالة المواطن الإجتماعية، وما يتلقاه من دخل شهري.

موعد صرف حساب مواطن

موعد نزول حساب المواطن في الغالب يكون ثابت في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، لكن قد يختلف الموعد في بعض الأحيان وفقًا لما تقرره الوزارة، وقد تحدد الموعد صرف الخاص بصرف الدفعة 38 لشهر جمادى الأول 1442، ليكون في يوم الأحد 10 يناير 2021، الذي يوافق 26 جمادى الأول، أي بعد مرور 4 أيام، على أن يتم إيداع الدفعة بشكل مباشر في حساب المستخدم، وتحيط الوزارة علم المواطنين بضرورة تحديث بياناتهم إذا ما طرأ عليها تغيي، حتى يتمكنون من صرف الدفعة المستحقة.

صدور نتائج الاهلية للدفعة 38

نتائج الاهلية هي تلك النتائج الخاصة بحالة أهلية المواطن، وقد صدرت نتائج الأهلية للدفعة 38 في يوم السبت الموافق 2 يناير 2021، ويمكن للمستفيدين معرفة حالة الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية، عن طريق رابط حساب المواطن للنتائج الاهلية الذي يصدره الضمان الإجتماعي كل شهر على حساب تويتر الرسمي، وهذا لكي يتثنى للمستفيدين الدخول عليه قبل موعد نزول حساب المواطن بفترة كافية.

موعد نزول حساب المواطن تم الإعلان عنه من خلال مقالنا اليوم، وهذا بعد إعلان صدور نتائج الاهلية للدفعة 38 لشهر يناير، وقدمنا اليوم نبذة مختصرة عن البرنامج وما يقدمه من دعم يساعد المستفيد على تكاليف الحياة ومتطلباتها، كما قدمنا رابط نتائج الأهلية وتاريخ صدورها على صفحة حساب المواطن.