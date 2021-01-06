نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بنك البلاد إعادة التمويل ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بنك البلاد يقوم الكثير من الأشخاص السعوديين بالبحث على الإنترنت عن برامج إعادة التمويل في العديد من البنوك، واختيار البرنامج الأمثل لكل عميل، وقد اخترنا لكم بنك البلاد في هذا المقال، وسنقوم بتقديم برنامج إعادة التمويل الشخصي من خلاله لعام 1442، حيث يُتيح برنامج إعادة القرض الشخصي للعملاء من بنك البلاد سداد العقود التمويلية الشخصية عن طريق أخذ تمويل جديد شخصي ، وأيضا فترة جديدة للسداد وإعطاء سقف تمويلي أكبر، ويطبق كل ذلك وفقا للأحكام والشروط التابعة للبنك. مزايا تمويل شخصي بنك البلاد يقوم عملاء بنك البلاد باختيار برنامج إعادة التمويل الشخصي لعدة أسباب أهمها: أنه متوافق مع الضوابط الشرعية

يمكنك تأجيل دفع قسط من كل عام

يمكنك شراء أسهم من أي شركة تابعة لقائمة الأسهم التي اعتمدتها اللجنة الشرعية في بنك البلاد

كما يمكنك أيضا تأجيل السداد في بداية دفع الأقساط التمويلية

يمكنك إتمام جميع العمليات و الإجراءات بطلب التمويل بصورة سريعة

لديك فترة سداد ثلاث تصل إلى 60 شهر

يمكنك وفقا لضوابط مؤسسة النقد التابعة لبنك البلاد أن تقوم بالسداد المبكر في أي وقت

التمويل من بنك البلاد يصل إلى 2 مليون ريال سعودي

يصل إلى 2 مليون ريال سعودي كما يمكنك السداد على عدة أقساط تتناسب مع الدخل الشهري للعميل

أتاح بنك البلاد إمكانية التمويل للعملاء المتقاعدين. الشروط والأحكام الخاصة ببرنامج إعادة التمويل الشخصي من بنك البلاد يوجد عدد من الشروط والأحكام التابعة لبنك البلاد ومنها التالي: من شروط تمويل مصرف البلاد يجب سداد %20 من العقد وكذلك يجب عدم وجود أي متأخرات في العقد

يجب سداد %20 من العقد وكذلك يجب عدم وجود أي متأخرات في العقد يجب وجود العميل الذي يريد برنامج إعادة التمويل الشخصي على رأس العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأن يكون تابعا لأحد المنشآت التي يعتمدها البنك

على رأس العمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأن يكون تابعا لأحد المنشآت التي يعتمدها البنك كما يجب ألا يقل صافي المدخول شهريا عن 3.000 ريال سعودي للعميل السعودي و3500 ريال سعودي للعملاء غير السعوديين. المستندات المطلوبة لأخذ برنامج التمويل الشخصي يجب إحضار المستندات التالية عند التقدم بطلبك لبنك البلاد: أولاً: يجب إحضار وثيقة إثبات الهوية للعملاء و يجب أن تكون سارية الصلاحية

ثانياً: يجب على العميل كتابة إقرار والإفصاح عن الالتزامات الشخصية له

يجب إحضار صورة بطاقة العمل للموظفين في القطاعات العسكرية

يجب كتابة نموذج طلب شراء بالتقسيط و تعبئته بصورة كاملة

يجب إحضار تصريح من جهة العمل و يتضمن الراتب الشهري وتاريخ الالتحاق بالعمل والمسمى الوظيفي للعميل. آليات برنامج إعادة التمويل الشخصي يوجد العديد من الآليات لبرنامج إعادة التمويل وهي: يقوم بنك البلاد بشراء الأسهم المحلية التي اختارها العميل

بشراء الأسهم المحلية التي اختارها العميل ثانياً يتم وضع الأسهم المختارة بداخل محفظة استثمارية تابعة للبنك

يتم بيع الأسهم عن طريق البنك للعميل بالسعر الأصلي مضاف إليه هامش الربح

يتم انتقال الأسهم المشتراة في محفظة خاصة استثمارية باسم العميل

يستطيع العميل بيع الأسهم وانتقال المبلغ للحساب الجاري له من قبل إقفال العقد وسداده والاستفادة من الصافي في التمويل

يقوم عميل بنك البلاد بسداد القيمة الخاصة على الأسهم لاحقا من خلال أقساط شهرية وفق الشروط والأحكام المتفق عليها بينه وبين البنك. الأسئلة الشائعة التابعة لبنك البلاد هل يوجد أي رسوم إدارية للعميل؟ نعم تكون الرسوم الإدارية بقيمة واحد في المائة من مبلغ التمويل بحيث لا يتجاوز 5.000 ريال سعودي. كيف يتم احتساب هامش الربح؟ يتم حساب الربح عن طريق هامش الرصيد المتناقص، ويتم توزيع الربح السنوي على أقساط شهرية بناء على مبلغ التمويل والرصيد المتبقي من أصل المبلغ

وبذلك نكون قد تناولنا عرض التمويل الشخصي لبنك البلاد وإعادة التمويل لعام 1442 والشروط الخاصة به والمستندات المطلوبة.

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