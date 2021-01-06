نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف النيابة العامة السعودية 1442 // رابط التقديم على وظيفة ملازم تحقيق // الشروط وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف النيابة العامة السعودية 1442 والتي أعلنت عنها وكالة الأنباء السعودية “واس”، وعن تفاصيل الوظائف من شروط التقديم والموعد المتاح للتقديم وكيفية التقديم، وهذا ما سوف نقدمه لمتابعينا عبر موقعكم المتميز “ثقفني”، فقد أعلنت النيابة العامة السعودية يوم الثلاثاء 2021/01/05، عن فتح باب التقديم على وظيفة “ملازم محقق”، للحاصلين على شهادة البكالوريوس من الجنسين” الرجال، النساء”، وفق ضوابط وشروط معينة وقالت أن التقديم على الوظائف سوف يكون إلكترونياَ، وكذالك الاختبارات للوظائف إلكترونياً عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم وفيما يلي التفاصيل.

رابط التقديم على وظائف النيابة السعودية 1442

أعلنت النيابة العامة السعودية أن التقديم على وظيفة “ملازم تحقيق”، سوف يكون إلكترونياً عن طريق الدخول على رابط موقع النيابة العامة السعودية الإلكتروني.

موعد التقديم على وظيفة ملازم تحقيق 1442

يمكن لجميع الراغبين في التقدم على الوظائف ومن تنطبق عليهم شروط التقديم التي سنقدمها لاحقاً داخل المقال، أن يقوموا بالدخول على موقع النيابة العامة وتسجيل التقديم بداية، من يوم الثلاثاء 2021/01/05 الموافق 21 / جمادي الأول 1442 هجري، حتى يوم السبت القادم الموافق 2021/01/09 الموافق 25/ جمادي الأول 1442 هجري.

موعد إجراء الاختبارات على وظائف النيابة العامة السعودية

أعلنت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني أن اختبارات وظيفة ملازم تحقيق، سوف تتم عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم وسوف تبدأ من يوم الأربعاء 2021/01/13 الموافق 29 جماد أول 1442 هجري، وفقاً للضوابط التي سيوضعها المركز.

شروط التقديم على وظائف النيابة العامة السعودية 1442

أن يكون المتقدم ” رجال، نساء” سعودي الجنسية. أن يتمتع المتقدم للوظيفة بحسن السير والسمعة. أن يكون المتقدم خريج إحدى كليات الشريعة بالمملكة أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى أو شهادة تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة. أن يكون المتقدم بالأهلية اللازمة للتقديم في الوظيفة. أن يجتاز المتقدم الاختبار الخاص الذي سيعقد لهذه الوظيفة. أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام جيد على الأقل. أن لا يكون المتقدم موظف حكومي وأن يكون لائق طبياً للوظيفة. أن لا يكون المتقدم للوظيفة محكوم عليه بحد أو جرم مخل بالشرف والأمانة.

طريقة التقديم لوظائف النيابة العامة 1442

أولاً الدخول على موقع النيابة العامة الإلكتروني وتسجيل طلب تقديم إلكتروني عليه.

التسجيل في اختبارات النيابة العامة للمفاضلة بين المتقدمين سوف يكون عن طريق رابط المركز الوطني للقياس والتقويم.

التسجيل على موقع النيابة العامة على الوظيفة شرط أساسي لدخول اختبار الوظيفة في مركز قياس.

طبيعة عمل وظيفة ملازم تحقيق نيابة

من المعروف أن عضو النيابة العامة يحمل الصفة القضائية، ومن أهم مهامه هي التحقيق الجنائي مثل جرائم ” القتل، جرائم الخطف والاغتصاب والابتزاز، وجرائم السرقات والسطو المسلح وتهريب المخدرات وترويجها والإتجار بها، والعديد من الجرائم الأخرى.