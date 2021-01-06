ﻛﻤﺎ ﺗﺪﻭﺭ ﻋﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎعة ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺭﻗﺎﻣﻬﺎ، ﺗﺪﻭﺭ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ . ‏ﻓّﻼ‌ ﺗﻴﺄﺱ ولا تضجر، ﻭﺗﺮﻗﺐْ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺎعة. قُلْ لِمَنْ يُؤذِيك : ‏” أخشى أن أُعامِلَكَ بالمِثْلِ فـ تتألَّم ” ! ‏هناك أشخاصٌ لو نعامِلهم بالمِثل، لخرجوا من حياتنا منذُ زمنٍ ‏ولكن نقطة الاختلافِ هي أخلاقنا. ‏نستطيع أن نكون الأسوأ دائماً، لكننا نملك قلوباً ترفض جرح الأخرين. نحن لا نجيد مبدأ التعامل بالمثل ، لأننا تربينا على مبدأ التعامل بأصالة الأصل . ‏يرعى الله شعورك مهما كان حجمه، سعادتك الذي لم تتسع لها الدنيا، و حزنكَ الذي ضقتَ عن حملِه، رضاك و غضبك، يأسك و أملك، يرعاهُ كله ويكفل لك جبرًا و عوضًا و زيادةً ومددًا متى اتكلت عليهِ وفوضتهُ أمركَ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ‏نقطة الإختلاف هي أخلاقنا …بقلم/ سلوى البلادي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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