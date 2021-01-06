شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الأربعاء

بلادي -الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 7 حالات وفاة ، و 144 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 363377 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 354899 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6272 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الأربعاء .

وجاء توزيع حالات الإصابة الجديدة بين مناطق المملكة كالتالي :