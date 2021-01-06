نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف دفعة شهر يناير 2021 من برنامج حساب المواطن برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف دفعة شهر يناير دفعة 37 من برنامج حساب المواطن، من أكثر الأمور التي ينتظر المواطنين السعوديين إعلان موعدها خلال الفترة الحالية، فالدفعة 37 قد أقترب موعد صرفها فمن المفترض صرف تلك الدفعة فى بدايات شهر يناير الجاري، وإيداع المبالغ المالية لمستحقيها فى حسابتهم البنكية.

الجدير بالذكر أيضاً أن برنامج حساب المواطن قد أستهدف الأسر محدودي الدخل بالسعودية، لمساعدتهم فى التغلب على أعباء المعيشة والحياة، فيقدم حساب المواطن الدعم المالي والمادي لهؤلاء المواطنين، وذلك فى ميعاد ثابت ومحدد يعلن بمعرفة برنامج حساب المواطن والقائمين عليه.

موعد صرف دفعة شهر يناير 2021/1442 من برنامج حساب المواطن

أعلن برنامج حساب المواطن رسمياً عن موعد صرف الدفعة 37 لشهر يناير يوم الأثنين الماضي، وقد جاء ذلك رداً على أحد المستفيدين الذي سأل ” متى ينزل حساب المواطن لهذا الشهر؟”، وأجاب برنامج حساب المواطن عليه أن صرف دفعة يناير ستوافق العاشر من شهر يناير الجاري، ذلك ما جاء خلال تغريدة لحساب المواطن على تويتر.

حساب المواطن

هو حساب حكومي سعودي يرجع تأسيه لعام 2017 فى شهر ديسمبر، يهدف البرنامج لتخفيف الأعباء على المواطنين السعوديين وتقديم الدعم المالي والمادي لهم، وذلك للأسهر منخفضة الدخل والمتوسطة أيضاً، وقد تسابق الكثير من الدعوديين لتقدم على برنامج حساب المواطن إلا أن قد تم إختيار الفئات التي تستحق الدعم بعد دراسة حالتهم بشكل جيد.

الاستعلام عن موعد صرف دفعة برنامج حساب المواطن برقم الهوية

لكي تتمكن من الاستعلام عن موعد صرف الدفعة 37 لشهر يناير، اتبع تلك الخطوات:

الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي. الضغط على الخدمات الإلكترونية للمواطنين. الضغط على خدمة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن. تسجيل رقم الهوية. كتابة رمز التحقق. الضغط على أيقونة الاستعلام. سوف تظهر النتيجة الخاصة الآن.

الفئات التي تستحق دعم حساب المواطن

المرأة المطلقة.

المرأة المسؤولة عن رعاية أطفال.

أصحاب الإعاقة البدنية، الجزئية أو الكلية.

من يزيد عمرة عن 35 عام.

المرأة الأرملة.

من لا يملك دخل شهري ثابت أو معاش.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم موعد صرف الدفعة 37 لشهر يناير الجاري من برنامج حساب المواطن، فى انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم حول الدفعات الجديدة.