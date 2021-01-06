نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل فوري بدون كفيل بنك الرياض بـ 500 ألف ريال ميسر في السداد متاح للمتقاعدين حتى 70 عام في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل فوري بدون كفيل بنك الرياض للسعوديين والمقيمين ميسر في التسهيلات على 60 شهر مرونة التعامل عدم تعقيد الإجراءات ضمن البرامج التمويلية العديدة لدى البنك التي تتم على أساس تقديم المساعدات المالية لمن يحتاجها، كما أيضاً يوفر تمويل المتقاعدين حتى 70 عاماً، هذا بالإضافة إلى التأمين المجاني الذي يشمل الإعفاء من سداد المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله، بغير هذا يكون التمويل ميسر للغاية مع سهولة وحسن المعاملة وتقديم الحوار بين العملاء والمختصين في البنك للرد على أي استفسارات تخص القروض بأنواعها ومساعدتك على حساب قيمة القرض أو في تحديد نوع القرض المناسب لك من حيث الظروف المالية وقيمة القسط الشهري الذي تقدر أن تدفعه، كل هذا بجانب عدد من الخدمات التي تضم إمكانية الحصول على القرض أون لاين عبر تطبيق الرياض.

تمويل فوري بدون كفيل بنك الرياض

يقدم بنك الرياض التمويل الشخصي بصيغتين المرابحة والتورق وذلك يضم السعوديين والمقيمين والمتقاعدين حتى عمر الـ70 سنة وهذا الأمر يبحث عنه الكثير من الأشخاص لأخذ قرض ممتد في العمر، أما عن المزايا التي يوفرها بنك الرياض بالنسبة لجميع الفئات على النحو التالي:-

قرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

موافقة فورية وتمويل سريع.

تمويل بدون كفيل.

فترات سداد مرنة وميسرة على 60 شهر.

هامش ربح تنافسي.

متاح للسعوديين والوافدين والمتقاعدين العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والعسكريين بالإضافة إلى تمويل الجهات الغير مدرجة.

الإعفاء من المديونية في حالة العجز الدائم أو الوفاة لا سمح الله.

كيفية تقديم طلب تمويل فوري بدون كفيل بنك الرياض

للاطلاع على الشروط بالنسبة لكل شخص إذا كان مقيم أو متقاعد قطاع حكومي أو خاص الدخول عبر موقع بنك الرياض www.riyadbank.com واختيار التمويل الشخصي.

تقديم الحصول على تمويل بدون كفيل عبر تطبيق الرياض أون لاين.

المستندات المطلوبة:-

بطاقة الهوية الوطنية / الإقامة سارية المفعول.

خطاب من جهة العمل محدد به تاريخ التعيين والمسمى الوظيفي والراتب الشهري.

خطاب تحويل الراتب.

في حالة وجود أي استفسار عن التمويل وتلقي المساعدة من إحدى أفراد المختصين في بنك الرياض عبر الاتصال بـ خدمة العملاء على رقم (+966) 920002470 الخدمة متوفرة على مدار الساعة.