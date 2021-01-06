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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إصدار شهادة وفاة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة طريقة إصدار شهادة وفاة عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية في السعودية، يتم استخراج الوثائق المختلفة من خلال منصة وزارة الداخلية ومن هذه الوثائق الخاصة بقطاع الأحوال المدنية يتم إصدار شهادة الوفاة وفق مجموعة من القواعد التي يتم العمل بها، والأوراق التي يتم تقديمها في مكاتب الأحوال المدنية أو بصورة إلكترونية من خلال موقع وزارة الداخلية والحصول على نموذج (87) والذي يتم كتابته بطريقة إلكترونية وتقديمه من أجل الحصول على شهادة وفاة، سوف نتعرف على متطلبات استخراج شهادة الوفاة.
طريقة إصدار شهادة الوفاة عبر المنصة الإلكترونية لوزارة الداخلية:
يضم قطاع الأحوال المدنية عبر موقع وزارة الداخلية العديد من الخدمات الخاصة باستخراج الوثائق الهامة التي تتعلق بالمواطن والمقيم ومنها تسجيل مولود جديد، وإصدار شهادة ميلاد، أو حالة وفاة، أو غيره من الخدمات، وتحتاج خدمة إصدار شهادة وفاة ما يلي من متطلبات التي يجب القيام بها:
- تقوم بالدخول على موقع وزارة الداخلية السعودية.
- قوم باختيار كلمة النماذج ثم الضغط على نموذج تسجيل واقعة وفاة.
- كتابة البيانات الموجودة على النموذج والتي تضم:
- اسم المتوفى ورقم الهوية، ورقم الحفظ.
- التاريخ وسبب الوفاة ومكان الوفاة، ووقتها.
- تقوم بإحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للمتوفى وصور منها.
- إحضار أصل الإبلاغ عن الوفاة من المستشفى الذي حدثت فيه الوفاة.
- إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية للشخص الذي قام بالإبلاغ عن الوفاة.
كيفية إصدار شهادة وفاة لمواطن:
- القيام بتعبئة النموذج رقم (87) الخاص بشكل إلكتروني أو كتابة النموذج بالقلم الأزرق بشكل واضح بدون طمس أو كشط.
- إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة للمتوفى مع إحضار صور منها.
- إرفاق صور من بطاقة الهوية الوطنية للمبلغ.
- إحضار أصل تبليغ الوفاة من المستشفى الذي حدثت فيه الوفاة.
- إذا كان الموعد المعطى لكم قد حُدّد بعد أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة؛ فيجب طباعة الموعد ومراجعة الأحوال قبل انتهاء المدة المحددة بحوالي أسبوع لكي لا يترتب عليكم غرامة تأخير.
- إذا مضى على تاريخ الوفاة شهر دون طلب شهادة الوفاة، فإنه يتطلب تسديد غرامة مالية عن طريق الصراف الآلي “نظام سداد” على سجل المتوفى.
- إذا مضى على تاريخ واقعة الوفاة أكثر من ثلاث سنوات دون طلب شهادة الوفاة، فيجب مراجعة الفرع الرئيسي بالمنطقة.
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