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عمر شويل - جدة منذ أن قامت الحكومة بتأسيس الهيئة العامة للزكاة والدخل في عام 1355هـ، و هي تختص بكلا من: جباية أموال الزكاة وتحصيل أموال الضرائب من المستحقين، في ظل عدد من القوانين التي وضعت خصيصا من أجل ضمان توفير الخدمات المتنوعة للمكلفين؛ ومساعدتهم على الوفاء بكافة الالتزامات الخاصة بهم، كما تقوم أيضا بالمتابعة المستمرة لهم ؛ حتى يتم تحصيل جميع المستحقات التي يتوجب عليهم دفعها، كما تعمل الهيئة على نشر الوعي اللازم لدى المكلفين من أجل رفع درجة التزامهم، وفي سبيل هذا المضمار فإن الهيئة تستمر بالتعاون مع كافة الهيئات والمنظمات سواء الإقليمية أو الدولية، كما يعتبر من المهام المنوطة بها الهيئة أيضا القيام بتمثيل المملكة في كافة المحافل والمؤتمرات التي تختص بها الهيئة سواء في داخل المملكة أو خارجها .

ما هي عقوبة التخلف عن سداد ضريبة الاستقطاع ؟ الزكاة تجيب

بداية هيا بنا نتعرف على ما هي ضريبة الاستقطاع، والتي نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة للزكاة و الدخل على موقع التغريدات ” تويتر”، بيانا فيه كشف عن العقوبة التي يتعرض لها كل من يتخلف عن سداد تلك الضريبة في موعدها الذي قامت الهيئة بتحديده للمكلفين بالدفع .

ضريبة الاستقطاع هي ضريبة من ضمن الأنظمة الضريبية التي يسري العمل بها في المملكة العربية السعودية، وتُستقطَع تلك الضريبة من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في داخل المملكة، وذلك في نظير الخدمات التي تقدمها في داخل المملكة وتحقق من خلالها دخلا، و تخضع النسب التي يتم استقطاعها إلى المادة الثالثة والستين من اللائحة الخاصة بنظام ضريبة الدخل.

وقد وجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل نداء إلى المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع، بضرورة الإسراع إلى تقديم جميع الإقرارات الضريبية الخاصة بهم عن شهر ديسمبر 2020 م ، على أن يكون أقصى موعد للتقديم هو يوم العاشر من شهر يناير 2021 م .

كيف يتم تقديم الإقرارات الضريبية ؟

وبعد مطالبة الهيئة للمكلفين بسرعه تقديم إقراراتهم الضريبية، أوضحت كيفية تقديم الإقرارات وذلك عبر الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa )، حتى يتم تجنب العقوبة .

ما هي عقوبة التخلف عن سداد ضريبة الاستقطاع ؟

عقوبة التخلف عن سداد ضريبة الاستقطاع في موعدها المحدد، هي غرامة بواقع 1% من قيمة الضريبة التي لم يتم سدادها وذلك عن كل ثلاثين يوم تأخير عن موعد تاريخ الاستحقاق.

كيف يتم الاستفسار من الهيئة عن ضريبة الاستقطاع؟

كشفت هيئة الزكاة والدخل عن الطرق التي يمكن لأي من المكلفين الراغبين في مزيد من الاستفسار أو المعلومات عن ضريبة الاستقطاع، وهي :