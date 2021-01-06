نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الدخول إلى ملاهي الشلال بجدة وما هي مواعيد الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الدخول إلى ملاهي الشلال بجدة وما هي مواعيد الدخول للرجال والنساء، تكلفة الدخول إليى ملاهي الشلال بجدة وما هى مواعيد الدخول للرجال والنساء سوف نعرض عليكم اليوم جميع التفاصيل بخصوص الأسعار وأوقات الدخول لكلا من السيدات والرجال وما هي أخر التفاصيل في هذا المقال.

ملاهي الشلال بجدة

يقوم الكثير من شعب المملكة العربية السعودية بالبحث عن مواعيد الدخول إلى حديقة الشلال الترفيهية نظراً إلى أن أغلب الناس يريدون الترفيه عن أنفسهم والخروج مع أسرهم والحصول على البهجة وبالأخص في جدة، لأن جدة هي التي بها ملاهي الشلال ولذلك أكثر الناس بالمملكة العربية السعودية يقومون بزيارة ملاهي الشلال هم أهالي منطقة جدة نظرًا لقربها منهم، إن هذه الملاهي أصبحت من أشهر الملاهي في جدة ومن أهم وأمتع الأماكن الترفيهية والممتعة هناك نظراً إلى ما تضمه من سلسة من الألعاب المختلفة والشيقة التي تجعلك سعيداً ومستمع للغاية انا وأسرتك وخاصة الأطفال لما تحتويه هذه الحديقة من العاب جذابة وليست خطيرة.

مواعيد العمل في ملاهي الشلال

يمكن للنساء الدخول إلى ملاهي الشلال الترفيهية بجده يوم الأربعاء من كل أسبوع، بداية من الساعة الخامسة مساءًا وإلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وفي حالة كانت المرأة تريد أن تزور الألعاب الإلكترونية فهي تستمر جميع أيام الأسبوع ومواعيدها في تمام الساعة الخامسة مساءً إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، ويمكنك أيضا حجز التذاكر إلكترونياً عبر موقع الملاهي، أو عندما تصل إلى الملاهي تذهب إلى أكشاك الحجز وتقوم بشراء عدد التذاكر التي تحتاجها.

ألعاب ملاهي الشلال

يوجد العديد من الألعاب الترفيهية المذهلة والتي يمكنها أن تجعلك سعيد للغاية عند لعبها وسنذكر البعض من هذه الألعاب الان حتي تتمكن من الاختيار بينهم:

ألعاب السيارات المختلفة.

لعبة غابات أمازون الكبيرة.

ألعاب الغواصة والسامبا والقرصان.

أسعار دخول ملاهي الشلال بجدة

وفي حالة كنت تريد الدخول إلى الملاهي فسنقدم لك الآن الأسعار

64 ريال سعودي يتم دفعهم عند شباك التذاكر أو إلكترونيا حتي تتمكن من دخول ملاهي الشلال.

أما بالنسبة إلى الألعاب الترفيهية فهي يختلف أسعارها منها سعرها 15 ريال سعودي، ومنها ب 20 ريال سعودي.

وفي ختام المقال نكون قد تعرفنا على مواعيد وأسعار ملاهي الشلال بجدة كما نطمئنك أن عندما تكون بزيارتها ستكون سعيد للغاية أنت واسرتك نظرًا لكونها تمتلك العديد من الألعاب المميزة.