نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث قرار بالمملكة لدعم الموسيقى وإصدار تراخيص هو اللبنة الأولى لخطة الإصلاح الثقافي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث قرار بالمملكة لدعم الموسيقى، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جاء بعد أكثر من 60 عام من منع تعليم الموسيقى بالسعودية، حيث تم إصدار أول رخصتين لممارسة نشاط التدريب الموسيقى، في مركز الدولية الموسيقي للتدريب، ومعهد البيت الموسيقي للتدريب، وقد أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود عن إصدارهما عبر حسابه على تويتر.

أحدث قرار بالمملكة لدعم الموسيقى

ويعد إصدار أولى التراخيص الخاصة بمركز الدولية الموسيقي للتدريب، ومعهد البيت الموسيقي للتدريب، المتخصصان في تنمية المواهب بمجال الموسيقى وتدريبها، هي جزء من خطة الإصلاح الثقافي والفني، والتي بدأتها المملكة على يد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفق رؤية المملكة لعام 2030م، والتي تعد خطوة أولى لتطوير الصناعة الفنية، وخلق فرص تدريبية تساعد الراغبين في ممارسة النشاط الموسيقي، من صقل مواهبهم الإبداعية.

تراخيص ممارسة النشاط الموسيقي في المملكة

كما يأتي إصدار أولى الرخصتين بالمملكة، ضمن بدء إطلاق مشروع تأسيس معاهد أخرى، متخصصة في مجالات الثقافة والفن المتنوعة، والتي تعمل وزارة الثقافة السعودية عليه، متعاونة مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، وبالتعاون أيضًا مع هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث سيتم الاعلان عن الإجراءات المتبعة للمعاهد الأخرى، لطلب الترخيص الفني والثقافي، كما سيتم الإعلان عن الإجراءات المتبعة للأفراد الراغبين في ممارسة المجال الموسيقي أو الفني، وسيتم ذلك عبر منصة إلكترونية، تقوم وزارة الثقافة حاليًا بإنشائها، لتكون جاهزة بعد ثلاث شهور على أبعد تقدير لإستقبال الطلبات.

أنواع التراخيص الفنية والثقافية عبر المنصة الإلكترونية

وتشمل المنصة الإلكترونية لوزارة الثقافة السعودية، العديد من التراخيص الفنية والثقافية المتنوعة، للأفراد والمعاهد، فبالنسبة للأفراد منها مجال المسرح والذي يتم منح رخصة ممارسة فنون أدائية فيه، والمتاحف الذي يتم استخراج رخصة خبير رعاية مقتنيات المتحف به، وفي مجال الأدب والنشر والترجمة والذي يتم منح رخصتين فيه هما:

رخصة الوكيل الأدبي.

رخصة نشاط الوكالة الأدبية.

وفي مجال الموسيقى التي تشمل ثلاث أنواع من التراخيص، وهي كالتالي:

رخصة ممارسة العزف الموسيقي.

رخصة ممارسة اإنتاج الموسيقي.

رخصة ممارسة الأداء الصوتي الموسيقي.

أما بالنسبة لقائمة تراخيص المعاهد والمراكز التدريبية، فتمنح وزارة الثقافة عبر منصتها الإلكترونية، ترخيص إقامة معهد أو مركز تدريبي، في قطاعات الموسقى، والمسرح، والأفلام، والمتاحف، والفنون الأدائية، والفنون البصرية، والأزياء والموضة، والتصميم، وفنون الطهي، وفنون العمارة، والأدب والآثار، والترجمة، والحرف اليدوية.