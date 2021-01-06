نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية 1442-2021 شروط مساعدة الوليد بن طلال الخيرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية عبر الموقع الرسمي بالخطوات نقدمه لكم في موقع ثقفني الإخباري، تلك المؤسسة التي تأسست عام 1980م في السعودية، ونقدم لكم شروط مساعدة الوليد بن طلال 1442 -2021 للمواطنين بالمملكة العربية السعودية، فهي من المؤسسات التي تقدم مساعدات خيرية وإنسانية، التي خصصت للعمل في المجال الخيري تحت شعار”مؤسسة الوليد للإنسانية”، ولها أهداف خيرية في المملكة العربية السعودية لتحسين حياة الفرد وخدمة المجتمع، وتقدم الكثير من البرامج منها برنامج الإسكان التنموي الذي بدأ منذ عام 2003 ومستمر حتى الآن، لذلك نلقي الضوء على هذه المؤسسة الخيرية وشروط تقديم طلب للمساعدة، وكيفية التسجيل فيها، وبيان رقم التواصل مع الوليد بن طلال مباشر أو معرفة واتس الأمير الوليد بن طلال.

مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والإنسانية

مؤسسة الوليد للإنسانية هي مؤسسة أسسها رجل الأعمال، الأمير “الوليد بن طلال” تقدم برنامج الوليد بن طلال مشروعين وقبل بيان الشروط المطلوبة نوضح لكم ما هي المشروعات المقدمة من مؤسسة الوليد الخيرية وهما:

مشروع برنامج الإسكان التنموي: ويعني بتوفير وحدات سكنية لاستفادة نحو 10 آلاف أسرة بمعدل 60 ألف مواطن سعودي، لمن لا ينطبق عليهم نظام الإسكان الاجتماعي، حيث أنه مكمل مع مشروع سكني وزارة الإسكان وليس بديلا له، يغطي برنامج الإسكان كافة مناطق المملكة العربية السعودية، وبخاصة الأماكن الأكثر احتياجاً، وفي خلال مدة عشر سنوات بلغ عدد المستفيدين نحو مليون مواطن سعودي.

مشروع وسائل نقل خاصة للمؤهلات والمؤهلين لها: حيث يوفر المشروع 10 آلاف سيارة بحيث يوزع كل شهر نحو ألف سيارة كل عام في خلال مدة عشر سنوات (مدة التنفيذ)، ويكون التوزيع الشهري نحو 83 سيارة.

لماذا اختارت مؤسسة الوليد بن طلال هذين المشروعين؟

من خلال رسالة الوليد بن طلال في موقع المؤسسة الالكتروني، أفاد عن سبب اختيار هذان المشروعان بانه من الشعب السعودي ويعلم ما يعانيه البعض من ضائقة مالية واجتماعية، وأن أكثر الأعباء على الأسر تكون من خلال إيجاد مسكن مناسب، وتملك سيارة، ولا يستطيع أن يكفي احتياجات السرة من سداد أقساط منزل، أو السيارة، فجاء تأمين المسكن المستقل كامل استقرار، ووسيلة المواصلات لتوفير عناء مصاريف التنقلات.

رابط التسجيل في مؤسسة الوليد للإنسانية

يتم التسجيل بالدخول على رابط مؤسسة الوليد للإنسانية وتعبئة كافة البيانات المطلوبة بتلك الصورة:

وهذا فيديو يشرح بالخطوات كيفية التسجيل للحصول على مساعدة الوليد بن طلال، وكيفية تقديم طلب جديد

وبعد الانتهاء من إنشاء حساب جديد يمكنك الدخول عليه من الضغط على (حسابي) في الشريط العلوي، يحولك غلى صفحة تحتاج منك لتسجيل الدخول وضع البريد الالكتروني، وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول.

شروط مساعدة الوليد بن طلال للبقاء في الوحدة السكنية

وضعت المؤسسة الخيرية شروط يحق للمستفيد بقاءه في الوحدة السكنية في حال توافرها وهي:

الإقامة بالوحدة السكنية بغرض سكن عائلي

عدم تأخيرها ككل أو جزء أو بيعها

عدم إحداث تغييرات أو تعديلات داخل الشقة وخارجها

التعهد بسداد رسوم المرافق الشهرية

التعهد بعد القيام بممارسات مخالفة للدين أو التقاليد الاجتماعية

الالتزام بصيانة الوحدة السكنية

التعهد بتسليم الوحدة حال الاستغناء عنها، ولا تورث إلا إذا كان هناك صغار للمتوفى، أو رثته غير قادرين.

ما هي شروط تملك السيارة بعد 5 سنوات؟

كما يحق للمستفيد بدعم السيارة أن يتملكها في حال توافر الشروط التالية:

عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام

الدخل الشهر الإجمالي للأسرة كحد أقصى لا يزيد عن 3000 ريال

عدم وجود مخالفات مرورية على المستفيد تعيق إصدار استمارة السيارة

رقم هاتف مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية

وضعت المؤسسة رقم هاتف (+966112110000)، وهور قم تواصل بالمكتب الخاص للأمير الوليد بن طلال، كما وضع للتواصل بريد إلكتروني ([email protected]).

بذلك وضحنا لكم كيفية التسجيل وما هي الشروط لباء المسكن أو السيارة الخاصة بل تملكها بعد 5 سنوات لمن حصل على مساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الإنسانية.