قمة العُلا… د. خلف الزهراني

وفي العلا نحوَ أمجادِ العلا قصدوا

اللهُ يعطيهمُو أضعافَ مانشدوا وتهتدي لدروبِ الخيرِ أنفسُهم

ليسلكوا نهجَ من فازوا ومن رشدوا الدينُ يجمعُهم من ذا يفرقهم؟

هدايةُ الله تكفي كلَّ من وُجِدوا تقاربوا ياعبادَ اللهِ واتحدوا

فالجمعُ خيرٌ ونصرُ الله قد وُعدوا وإن بدا الصفُّ في مَيل وذا عوجٍ

تناصحوا بينكم بالرفق وانتقدوا وإن نأى منكمُ عضوٌ فلا تهنوا

في رَده لطريق الحق واجتهدوا لاتنظروا لاختلاف الرأي في حَنقٍ

الود نحفظُه لو طالنا نقدُ د. خلف الزهراني

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