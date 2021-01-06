نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكني حلول البرنامج 2021 استفادة أكثر من 356 ألف أسرة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلول برنامج سكني حتي بداية عام 2021 حيث أعلنت منصة سكنى عن استفادة أكثر من 37 ألف أسرة خلال الشهر السابق ومن بينهم أكثر من 14 ألف أسرة سكنت منازلها، حتي أصبح إجمالي الأسر في المملكة العربية السعودي التي قد استفادت من جميع الخيارات والحلول التمويلية وحلول برنامج سكنى التي يقوم البرنامج بتقديمها منذ العام السابق حتى الآن أكثر من 356 ألف أسرة ومن بينها أكثر من 122 ألف أسرة سكنت منازلها كما قامت بعض الأسر تفضيل الاستفادة من الضواحي وفضلت خيارات الوحدات تحت الإنشاء وضمن الضواحي والأراضي السكنية بالإضافة إلى البناء الذاتي ويمكنكم الاطلاع على التقرير الكامل من خلال رابط سكني الذي سوف نتركه في نهاية المقالة لمعرفة عدد المقبولين وأسماء المقبولين في منصة برنامج سكنى.

الوحدات السكنية منصة سكني

منصة سكنى متاحة لجميع المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية ونواحيها ويمكن معرفة التقارير الشهرية لكل المشاريع التي يتم تنفيذها بواسطة الشراكة مع القطاع الخاص والتي تبلغ أكثر من 50 مشروع تم تنفيذه بجهود ذاتية واحترافية كاملة من قِبل الجهات المختصة، والتي توفر اكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما بين شقق وفلل وتاون هاوس وذلك حول مدن المملكة السعودية وذلك ضمن أكثر من 90 مشروعاً تحت الإنشاء والتي تقوم بتوفير أكثر من 141 ألف وحدة سكنية ويتم طرحها عبر برنامج سكني ومن خلال تطبيق سكنى وعدد من المشاريع السكنية الجاهزة التي يبلغ عددها 42 مشروع بمبالغ متوسطة تقرب من 350 ألف ريال سعودي، كما إنها تتميز بتجهيزها للسكن وكذلك تكامل البنية التحتية التي قد تم تأسيسها بكل احتراف والخدمات بالإضافة إلي المرافق العامة وغيرها.

خدمات سكني

الحجز الفوري للوحدات والأراضي.

إصدار عرض الأسعار.

إصدار عقود الأراضي إلكترونياً.

الاستفادة من خدمة المستشار العقاري.

اختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً.

توثيق وإصدار عقود الإيجار، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين.

مخطط سكني 2021

قامت منصة سكني من خلال موقع وتطبيق سكنى الإلكتروني إتاحة استعراض الأراضي وحجزها بشكل إلكتروني وذلك ضمن 217 مخطط سكنى يقوم بتوفير 178 ألف قطعة سكنية تتوزع في العديد من مختلف المناطق ومدن المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ذلك أعلن برنامج سكني عن السعي لتوفير المسكن المناسب بشكل أسرع وبسعر بسيط ومتوسط وذلك من أجل رفع نسبة التملك إلي حوالي 70% خلال عام 2030 وفق رؤية المملكة الشاملة للبرنامج.