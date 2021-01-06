نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على قرض السيارة من مصرف الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض السيارة من مصرف الراجحي، خطوات الحصول على قرض السيارة من مصرف الراجحي، سنتعرف في هذا المقال على أهم الخطوات للحصول على القرض بدون أن تدفع مقدم للبنك، بالإضافة إلى أن مصرف الراجحي بجميع فروعه في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية يوفر للعملاء لديه العديد من المميزات الأخرى التي سنعرفها في هذا المقال.

الحصول على قرض السيارات من مصرف الراجحي

يوفر بنك الراجحي لعملائه خدمات عديدة ومميزات تخص القروض لشراء سيارات حيث يقوم البنك بتقسيطها لعملائه كي يسهل عليهم عملية الشراء لجميع فئات المجتمع سوء كان موظف أو مدير أو عسكري أو أي شخص يقوم بالاشتراك في خدمة برنامج الدعم لتمويل السيارات، وبذلك يتمكن الشخص من شراء السيارة التي يحلم بها أيًا كانت حالتها سوء سيارة جديدة أو سيارة مستعملة، لما بشروط معينة وضعها مصرف الراجحي ويجب أن تتطبق على أي شخص يتقدم لهذه الخدمة من خلال مصرف الراجحي وإليكم التفاصيل.

شروط الحصول على قرض السيارة من مصرف الراجحي

أولًا يجب ألا يقل سن المتقدم لهذه الخدمة عن واحد وعشرون سنة وألا يزيد عن 65 عام.

ثانيًا أن يكون عامل بجهة حكومية أو خاصة ولكن معتمدة ليستطيع التقديم في مصرف الراجحي ويستطيع الاستفادة من برنامج بالتمويل.

وأن يكون المتقدم الموظف استمر في عملة في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي مدة لا تقل عن ٣ أشهر وان يكون مرتبه شهريًا بالمملكة العربية السعودية 2000 ريال سعودي في القطاع العام والعامل بالقطاع الخاص شرط الا يقل مرتبة عن 3200 ريال سعودي.

خطوات الحصول على تمويل السيارات من خلال مصرف الراجحي

أولًا عند التقديم في برنامج تمويل السيارة بمصرف الراجحي يجب الدخول على الموقع الراسمي الخاص بمصرف الراجحي عبر الرابط الخاص به للتقديم لشراء السيارة.

ثانيًا يقوم المتقدم أيا كان وظيفته أو حامل للجنسية السعودية أو حتي مقيم بالمملكة العربية السعودية بمليء جميع البيانات المطلوبة للتقسيط حتي يحصل على قرض السيارة من مصرف الراجحي.

ثالثًا ثم بعد ذلك تقوم خدمة العملاء بمصرف الراجحي في أي فرع من فروعه بالتواصل معك.

وفي نهاية المقال نكون قد شرحنا جميع التفاصيل للتقديم على قروض السيارة من مصرف الراجحي، وذكرنا أيضا أبرز وأهم الشروط المطلوبة للتقديم وخطوات التسجيل وهذا يوفر فرص عديدة للشباب ويسهل عليهم من خلال خدمات مصرف الراجحي.