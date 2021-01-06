كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي طريقة الاستعلام إلكتروني

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عمر شويل - جدة كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي يعتبر من أكثر التي تراود عملاء بنك الراجحي والذي يعد من أهم المصارف في السعودية، والذي يوفر حلول مصرفية لا حصر لها ولا عد، حيث أن هناك بنك الراجحي تمويل عقاري أو سيارات بالإضافة إلى بنك الراجحي للقروض الشخصية وعند فتح حساب في البنك الراجحي فإنك ستحصل على بطاقة فيزا بأنواع مختلفة، ويمكن سحب مبلغ من البطاقة الائتمانية الراجحي من خلال ماكينات الصرف الآلي في المملكة العربية السعودية.

كم المبلغ الموجود في بطاقة فيزا الراجحي

عند سداد رسوم فيزا الراجحي والحصول على بطاقات الراجحي الائتمانية تستطيع الاستعلام بعد ذلك عن قيمة الرصيد المتبقي في الفيزا، حتى تقوم بشحنها إن لزم الأمر، ومن بين الطرق التي تُمكنك من ذلك:

الاستعلام عن الصراف الآلي

يمكن التعرف على قيمة رصيد بطاقة الراجحي الإلكترونية من خلال وضع البطاقة في ماكينات الصرف الآلي، ومن ثم إدخال بيانات البطاقة بالكامل وبالتفصيل وبشكل صحيح، ثم قم بالنقر على تبويب الاستعلام عن الرصيد، حتى تحصل على قيمة الرصيد المتبقية في البطاقة.

الاستعلام عن قيمة الرصيد عبر تطبيق الراجحي

احصل أولًا على تطبيق الراجحي للهواتف الذكية بأنواعها.

ثم قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثم قم بالدخول إلى الراجحي مباشر واستعلم عن الرصيد المتبقي لديك في البطاقة.

موقع مصرف الراجحي الإلكتروني لمعرفة رصيد بطاقة الفيزا

ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي التعرف على قيمة الرصيد المتبقي في بطاقة الفيزا، وذلك من خلال نفس الطريقة، التي يتم اللجوء إليها من خلال تطبيق الراجحي، من خلال خدمة الحسابات المتاحة في الموقع.

البطاقة الراجحي البلاتينية كم رصيد

والجدير بالذكر أن أنواع بطاقات الراجحي متعددة ويمكن لأصحاب تلك الأنواع استخدام ما سبق من طرق الاستعلام عن الرصيد المتبقي من أجل التعرف على قيمة الرصيد، ويسري على بطاقة المرابحة سيجنتشر الراجحي والبلاتينية وغيرها من الأنواع.

بطاقة فيزا الراجحي قسط

وهناك فيزا أو بطاقة المرابحة الائتمانية من مصرف الراجحي التي تُمكنك من تقسيط قيمة المشتريات التي تحصل عليها إن كانت ألف ريال أو تزيد عن ذلك لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.