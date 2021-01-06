نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442 وشروط صرف العلاوات وقيمتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت وزارة التعليم السعودية، على الارتقاء والنهوض بمستوى الكادر التعليمي، فيما يمكن الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442هـ، لمعرفة القيمة لكل معلم وفقًا للمستوى الذي سكنته الوزارة عليه وكذلك وفقًا للخبرة والدرجة التي وصل إليها مع الوقت والترقيات السنوية، ويتم ذلك بكل سهولة من خلال نظام فارس الإلكتروني الذي وفرته الوزارة لجميع المعلمين والإداريين بجميع أنحاء المملكة، للوقوف على الحقوق والواجبات كافة، واستقبال القرارات الجديدة من خلاله وإعلانات الوزارة المختلفة.

الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442

ننشر معكم من خلال السطور التالية، كيفية الاستعلام عن العلاوة السنوية للمعلمين 1442هـ، عبر نظام فارس على شبكة الإنترنت، دون الحاجة إلى زيارة أي من الإدارات التعليمية لمعرفة هذه التفاصيل، حيث جاءت خطوات الاستعلام عبر النقاط التالية:

يجب الدخول إلى نظام فارس الإلكتروني. الدخول إلى الخدمة الذاتية. نسجل الدخول إلى الموقع بالبيانات الخاصة بكل معلم أو إداري. علينا الضغط على الرواتب والبدلات. يجب النقر على تعريف الراتب. نضغط على كشف “العلاوة” الخاصة بالعام الحالي.

شروط صرف علاوات المدرسين في المملكة للعام 2021

وضعت وزارة التعليم عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المعلمين الذين يستحقون صرف العلاوات في كل عام، وقد جاءت الشروط على النحو التالي:

يشترط حضور المعلم جميع فترات التدريب طوال مدة الخدمة. يجب مرور 10 سنوات على تواجد المعلم أو المعلمة في الوظيفة. من الشروط أن لا يقل مستوى الأداء إلى “مرضي” فأقل في التقييم الوظيفي السنوي. لا بد من حمل الرخصة المهنية. يجب تجديد الرخصة المهنية ليستمر صرف العلاوة.

قيمة علاوات العاملين في القطاع التعليمي بالسعودية