نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء بيت عن طريق بنك الراجحي الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء بيت عن طريق بنك الراجحي تعتبر من أهم حلول التمويل العقاري الذي يقدمه مصرف الراجحي السعودي، والذي طرح مجموعة من الحلول كي يسهل على المواطنين لشراء منزل أو قطعة أرض أو وحدات سكنية، أو لمن يرغب في بناء مسكن له ولأفراد أسرته، وقد يسر الشروط والإجراءات للحصول على التمويل العقاري من خلال الراجحي مباشر لذلك سنذكر لكم شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي بالإضافة إلى حاسبة الراجحي لشراء منزل بالتفصيل.

شراء بيت عن طريق بنك الراجحي

يذكر المواطنين في إطار تجربتي في شراء منزل عن طريق البنك الراجحي أنها كانت من أكثر التجارب مرونة وذلك بسبب التسهيلات التي قدمها مصرف الراجحي إلى المواطنين الذين يرغبون في شراء منزل بالتقسيط أو الحصول على تمويل عقاري لشراء المسكن وذلك وفق التالي:

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي

يمكن الحصول على التمويل العقاري، إن كنت تريد الحصول على فيلا سكنية أو شقة لأسرتك في حال توفرت بك شروط الأهلية والتي تتمثل في:

ألا يكون قد مر على عملك في المؤسسة والجهة التي تعمل بها أقل من ستة أشهر.

أن تكون جهة العمل معتمدة لدى البنك الراجحي.

ألا يقل راتبك عن 3500 ريال سعودي.

متاح التمويل للسعوديين ولغير السعوديين.

لا بد أن يكون المنزل مكتمل البناء، وألا يزيد عمره عن 25 سنة.

الشقة لا بد ألا تكون مساحتها أقل من 80 متر.

تحويل الراتب إلى البنك في حالة الحصول على التمويل.

تجربة شراء أرض عن طريق البنك الراجحي

ويوفر موقع بنك الراجحي فرصة الحصول على قطعة أرض ولكن لا بد ألا تقل مساحتها عن 200 متر مربع، وأن يكون بها صك مستقل بها فقط.

التمويل الإضافي من صندوق التنمية العقاري ومصرف الراجحي

وعن شروط التمويل العقاري المدعوم بنك الراجحي فيمكن أن نقول أنها بسيطة وسهلة أيضًا، وتتمثل في:

الحصول على الموافقة السامية بصرف قروض الصندوق العقاري.

انطباق الشروط الائتمانية التي يوفرها مصرف الراجحي.

الحصول على التمويل سواء لتمويل وحدة تحت الإنشاء، أو أيضًا الحصول عليه من أجل تمويل البناء الذاتي.

وعند الحاجة إلى حاسبة الراجحي لشراء منزل أو الرغبة في شراء بيت عن طريق بنك الراجحي تستطيع الاستعلام والتقديم عبر موقع الراجحي أو عبر الاتصال على رقم 8001241222.