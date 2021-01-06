نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استمرار القروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية وتفاصيل النظام الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة القروض العقارية المدعومة، قد قام صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية امس الثلاثاء الموافق 5 من يناير للعام الحالي 2021 ميلادية ، بعقد اجتماع عن بعد نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا “كوفيد – 19” وتم حضور الاجتماع مجلس الوزراء مساء امس بالإعلان عن استمرار الدعم للقروض العقارية وقد قام صندوق التنمية العقارية بنشر كل ما جاء في الاجتماع تفاصيل النظام الجديد .

القروض العقارية المدعومة

من خلال المقال يمكنك معرفة طرق الحصول علي التمويل الإضافي من صندوق التنمية العقارية، قد أوضح صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية إلي أن استمرار الدعم الهدف منه هو تمكين المواطن من امتلاك الوحدة السكنية التي يرغب بها مع الاستمرار في تقديم الدعم ، كما قام مجلس الوزراء بالتأكيد علي استمرار تقديم القروض العقارية المدعومة، وأكد علي أن النظام الجديد علي استثمار رأس المال وعقد المزيد من الاتفاقيات مع المطورين العقاريين ومع الجهات المسؤولة عن التمويل بجانب تأسيس صناديق ادخار خاصة بالمواطنين علي أن تكون صناديق الادخار بالتعاون مع الجهات التمويلية، مع توفر ضمانات كلية أو نسبية دعم تمويل المستفيدين، وابرز ما قد جاء في النظام الجديد لصندوق التنمية العقاري هو كالتالي:

العمل على إصدار الصكوك والسندات وغيرها من أدوات الدين.

العمل علي تأسيس الشركات التي تمكن صندوق التنمية العقارية من تحقيق أهدافه.

العمل علي تقديم ضمانات كلية ونسبية لدعم تمويل المستفيدين.

العمل علي توفير صناديق ادخار بالتعاون مع الجهات التمويلية.

استمرار الدعم وتمكين المواطن من امتلاك الوحدة التي برغب بها.

العمل علي استثمار رأس المال وإبرام الاتفاقيات بين المطورين العقاريين و الجهات التمويلية.

طرق التسجيل في صندوق التنمية العقارية

بعد عرض بعض ما تم الإعلان عنه بشأن استمرار القروض العقارية المدعومة يمكننا من خلال هذا المقال معرفة طريقة التسجيل في صندوق التنمية العقاري وهي كالتالي: