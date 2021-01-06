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"الجوازات": فحص "بي سي آر" شرط عند عودة المواطنين للمملكة

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أحمد جودة - القاهرة -  أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الاربعاء أنه يُشترط فحص كورونا ” بي سي آر ” للمواطنين عند عودتهم للمملكة .

 

وقالت ” الجوازات ” أنه يجب على المواطن السعودي المتواجد بالخارج إجراء الفحص والعودة عبر المنافذ للمملكة قبل مُضي 72 ساعة عليه ، وفقاً لـ “الإخبارية ” .

 

وكانت المملكة قد أعلنت انتهاء تعليق السفر عبر الرحلات الجوية الدولية مع فتح جميع المنافذ البرية والبحرية .

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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