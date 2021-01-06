نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجوازات": فحص "بي سي آر" شرط عند عودة المواطنين للمملكة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت المديرية العامة للجوازات اليوم الاربعاء أنه يُشترط فحص كورونا ” بي سي آر ” للمواطنين عند عودتهم للمملكة .

وقالت ” الجوازات ” أنه يجب على المواطن السعودي المتواجد بالخارج إجراء الفحص والعودة عبر المنافذ للمملكة قبل مُضي 72 ساعة عليه ، وفقاً لـ “الإخبارية ” .

وكانت المملكة قد أعلنت انتهاء تعليق السفر عبر الرحلات الجوية الدولية مع فتح جميع المنافذ البرية والبحرية .