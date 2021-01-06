نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحصول على قرض تمويلي .. تعرف على خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة صندوق التنمية العقاري هو واحد من أهم المؤسسات المالية التمويلية العاملة في المملكة العربية السعودية، والذي تم إنشاؤه بموجب الأمر السامي في عام 1394 هـ متخذا العاصمة السعودية ” الرياض ” مقرا رئيسيا له، وبدأ العمل بصورة فعلية بعد عام واحد من تاريخ التأسيس، وكان الهدف وراء تأسيس الصندوق هو المساهمة في بناء المجمعات والمدن السكنية الجديدة في شتى أنحاء المملكة، وذلك من خلال تقديم قروض عقارية ميسرة إلى المواطنين الذين يحاولون إيجاد وحدات سكنية مناسبة لحاجتهم السكنية وظروفهم و قدراتهم المادية في الوقت نفسه ،ويعتبر من أهم مميزات صندوق التنمية العقاري هو نشاطه الشامل وعدم تركز الخدمات التي يقدمها في مكان واحد أو منطقة جغرافية محددة وقدرته على توفير التمويل المناسب للمواطنين في جميع أنحاء البلاد، سواء كانت مدن أو قرى أو مراكز حتى وصلت اليوم عدد المناطق التي يخدمها صندوق التنمية العقاري الى ما يزيد عن 4279 منطقة مختلفة، مما يؤكد الدور الهام والكبير الذي يلعبه في مجال التنمية العقارية بالمملكة.

للحصول على قرض تمويلي .. تعرف على خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقاري

ولحصول المواطن على القرض المناسب له من خلال صندوق التنمية العقارية، يشترط عليه أن يقوم بالتسجيل أولا في الصندوق عبر مجموعة خطوات بسيطة ، كالتالي:

التوجه الى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التنمية العقاري .

القيام بالضغط على أيقونة “تسجيل” .

القيام بتعبئة وإدخال كافة البيانات المطلوبة ويشترط أن تكون صحيحة وكاملة.

بعد كتابة البيانات يجب تفعيل الحساب، ليكون بذلك عملية التسجيل على الصندوق قد اكتملت.

ولكن يجب ملاحظة أن عملية التسجيل في صندوق التنمية العقارية، ليست كافية للحصول على القرض ، إذ أنه يجب التوجه الى الموقع الالكتروني للصندوق و القيام بعملية تحديث البيانات ، كالتالي:

التوجه الى الموقع الإلكتروني لصندوق التنمية العقاري.

القيام بالضغط على أيقونة “الخدمات الحكومية” .

القيام بالضغط على أيقونة “خدمات المواطنين” .

القيام بالضغط على أيقونة “تحديث البيانات الشخصية”.

يتم تسجيل الدخول على موقع صندوق التنمية العقارية باستخدام الحساب الذي تم تسجيله من قبل.

يتم كتابة رمز التحقق.

يتم إدخال البيانات المطلوبة.

يتم الضغط على أيقونة “التحقق من البيانات” .

يقوم القائمون على صندوق التنمية العقاري بمراجعة البيانات ،ثم قبولها .

مميزات القروض التي يقدمها صندوق التنمية العقارية

هناك الكثير من المميزات التي قدمها صندوق التنمية العقارية في قروضه، و هو ما جعل المواطن السعودي يقبل عليه من أجل الحصول على قرض ، ومن تلك المميزات :

يمكن الحصول على تمويل عقاري يصل إلى 500 ألف ريال كحد أقصى.

يمكن للمستفيد تقليص الفترة الزمنية للانتظار ، من أجل الحصول على التمويل من عشرة سنوات إلى خمس سنوات.

يمكن للمستفيد التنازل عن القرض لأي من أفراد عائلته ، بشرط أن يكونوا من أقارب الدرجة الأولى.

يُعفى المستفيد من سداد القرض في حالة الوفاة أو في حالة العجز الكلي بشرط تقديم ما يثبت.

ما هي المستندات و الوثائق اللازمة للحصول على قرض صندوق التنمية العقارية؟

هناك عدد من الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها للحصول على القرض ، و التي يشترط أن تكون جميعها صحيحة حتى لا يتم رفض القرض، وهي :