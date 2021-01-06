نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات فئات سياره هيونداي النترا 2021 من التوكيلات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسال الكثير من المواطنين السعوديين حول معرفه أسعار سياره هيونداي النترا 2021 والتي سوف نشرحها لكم من خلال هذه المقالة ومعرفه جميع المواصفات الخاصة للسياره ومعرفه الفئة والسعر أيضا والتي اعلن عنهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، سياره هيونداي النترا 2021 الجديدة تتميز بالرفاهية والراحة بالإضافة إلي التكنولوجيا الحديثة الموجودة بالسيارة.

هيونداي النترا 2021

هيونداي النترا 2021، الجديدة كليا من هيونداي جاءت بشكل مختلف وتصميم مميز أيضا عن باقي تصميمات هيونداي النترا وتم تزويدها بالتكنولوجيا الحديثة أيضا، هيونداي النترا 2021 جاءت بعده فئات سوف نقوم بشرحهم وشرح جميع المواصفات الخاصة بالسيارة والتي تتوفر في الفئات مثل هيونداي النترا smart 1.6 2021 و هيونداي النترا smart 2.0 2021 و هيونداي النترا smart 2.0+ 2021 و هيونداي النترا mid 2.0 2021، ومن ناحيه السعر فالسعر من التوكيلات المعتمدة وهي الناغي و الوعلان و ألمجدوعي هيونداي.

هيونداي النترا smart 1.6 2021

تتميز سياره هيونداي النترا smart 1.6 2021 الجديدة بعده مواصفات ومميزات وهي:

السيارة سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 16.80 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.60 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 128 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه ومقاعد مخمل.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

سعر هيونداي النترا smart 1.6 2021

جاءت سياره هيونداي النترا smart 1.6 2021 الجديدة للتوافر بسعر 63200 ريال.

هيونداي النترا smart 2.0 2021

تتميز سياره هيونداي النترا smart 2.0 2021 الجديدة بعده مواصفات ومميزات وهي:

السيارة سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 16.80 لتر بمعدل استهلاك بنزين 2.00 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 159 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه ومقاعد مخمل.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

سعر هيونداي النترا smart 2.0 2021

جاءت سياره هيونداي النترا smart 2.0 2021 الجديدة للتوافر بسعر 66200 ريال.

هيونداي النترا smart 2.0+ 2021

تتميز سياره هيونداي النترا smart 2.0+ 2021 الجديدة بعده مواصفات ومميزات وهي:

السيارة سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 16.80 لتر بمعدل استهلاك بنزين 2.00 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 159 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه ومقاعد مخمل وكاميرا خلفيه مدمجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

فتحه سقف luxury.

مقاس عجلات 16.

سعر هيونداي النترا smart 2.0+ 2021

جاءت سياره هيونداي النترا smart 2.0+ 2021 الجديدة لتتوافر بسعر 75200 ريال.

هيونداي النترا mid 2.0 2021

تتميز سياره هيونداي النترا mid 2.0 2021 الجديدة بعده مواصفات ومميزات وهي:

ألسيارة سيدان بدفع أمامي.

حجم المحرك 16.80 لتر بمعدل استهلاك بنزين 2.00 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 159 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس 6 سرعات.

6 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وحساسات أمامية ومقاعد جلد وكاميرا خلفيه مدمجه.

نظام تثبيت سرعه ذكي ومراقبه ضغط الهواء في الإطارات.

فتحه سقف luxury والتكييف يشمل تبريد المقاعد.

نظام التحذير في المناطق العمياء ونظام التحذير عند مغادره المسار.

تحكم كهربائي كامل بالمقاعد.

مقاس عجلات 17.

سعر هيونداي النترا mid 2.0 2021

جاءت سياره هيونداي النترا mid 2.0 2021 الجديدة للتوافر بسعر 85200 ريال.