نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات شاومي xiaomi mi 11 بالدولار وموعد نزوله بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شاومي xiaomi mi 11، أعلنت عنه شركه شاومي علي صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت أيضا علي مواصفات الهاتف وعلي موعد نزله في الدول العربية، كما أعلنت أيضا شاومي علي أن هاتف شاومي xiaomi mi 11 الجديد تم تدعيمه بمعالج اقوي وبتصميم مختلف وشكل رائع وتم زيادة مساحه الشاشة اكبر للحصول علي أداء مميز عند الاستخدام.

شاومي xiaomi mi 11

أعلنت شركه شاومي عن إطلاقها لهاتف شاومي xiaomi mi 11 كما أعلنت أيضا عن مواصفات ومميزات الهاتف وهي التي سوف نختصرها لكم من خلال الأتي:

أبعاد الإصدار الجلد 164.3×74.6×8.6 ملي مع وزن 194 جرام.

أبعاد الإصدار الزجاج 164.3×74.1×8.1 ملي مع وزن 196 جرام.

خامه الهاتف من الخارج إصدار من الجلد وإصدار من الزجاج.

شاشه الهاتف من نوع amoled منحنيه من الجوانب كما في vivo v20 se بمساحه 6.81 بوصه بدقه 1440×3200 بكسل مع كثافه بكسلات 515 بكسل وتأتي بأبعاد 20:9 لعرض المحتوي بشكل افضل مع دعمها لطبقه حماية من نوع corning gorilla glass.

مساحه تخزين الهاتف تأتي بثلاث إصدارات وهي:

الإصدار الأول يأتي بمساحه 128 جيجا مع 8 جيجا رام. الإصدار الثاني يأتي بمساحه 256 جيجا مع 8 جيجا رام. الإصدار الثالث يأتي بمساحه 256 جيجا مع 12 جيجا رام.

الهاتف يدعم معالج من نوع qualcomm snapdragon 888 بتكنولوجيا 5 نانو كما في samsung s21 ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 660.

الكاميرا الخلفية تدعم اربع كاميرات تتميز الأولي بدقه 108 ميجا بكسل والثانية تأتي بدقه 13 ميجا بكسل والثالثة بدقه 5 ميجا بكسل كما تدعم فلاش من نوع ليد.

الهاتف يدعم ميكروفون ثانوي لعزل الصوت عن الضوضاء كما في هاتف poco x3 NFC.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه اسفل الشاشة مع خاصيه بصمه الوجه.

البطارية تأتي بسعة 4600 ملي أمبير مع دعمها لشاحن بقوه 55 وآت وشاحن لاسلكي عكسي بقوه 10 وآت.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 11.

ألوان الهاتف اللون الأسود والأبيض والأزرق بينما في الإصدار الجلد يتوافر اللون الذهبي.

سعر شاومي xiaomi mi 11

أعلنت شركه شاومي عن سعر هاتف شاومي xiaomi mi 11 بالدولار كما أعلنت أيضا عن موعد نزوله بالسعودية وبالدول العربية في أواخر شهر فبراير كما أوضحت أسعار الهاتف بالدولار باختلاف مساحات التخزين وهي: