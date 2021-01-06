بلادي – الرياض :
رصدت فرق الضبط والرقابة لبرنامج البيع على الخارطة “وافي”، اليوم (الأربعاء)، 61 مشروعاً مخالفاً في كل من الرياض وجدة ومكة والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.
وجاء ذلك بعد 149 جولة رقابية نفّذتها وزارة الإسكان ممثلةً ببرنامج “وافي” خلال عام 2020، لتطبيق أنظمة وضوابط ممارسة أنشطة التطوير العقاري على الخارطة.
وأشار رئيس لجنة البيع أو التأجير على الخارطة، عيد المحيميد، إلى أهمية الحصول على رخصة بيع أو تسويق أو عرض الوحدات العقارية على الخارطة.
وبيّن أن المخالفات تمثلت في بيع الوحدات وحجزها وتوقيع العقود مع المشترين وتسلم مبالغ حجز ودفعات مالية لمشاريع تحت الإنشاء.
كما شدّد المحيميد على ضرورة التزام المنشآت العقارية بالضوابط والأنظمة، التي تحظر ممارسة النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة التي تعنى اللجنة بها.
وقال إنه في حال استمرار المخالفة سيتم الرفع للجهات المختصة لإيقاع الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، بما فيها الأوراق المالية والمحافظ الاستثمارية، والإحالة للنيابة العامة للنظر في إقامة دعوى قضائية ضد المخالفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مخالفة 61 منشأة عقارية وقعت عقوداً وتسلمت أموالاً وباعت وحدات على الخارطة دون ترخيص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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