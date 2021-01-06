الصحة تحذر من التجاوب مع رسالة حول إيقاف مواعيد العيادات الخارجية

بلادي – الرياض :
حذرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، من التجاوب مع رسالة غير صحيحة عن إيقاف جميع المواعيد للعيادات الخارجية، مؤكدة أن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة.
وتفصيلاً، كتبت الوزارة تغريدة عبر حسابها الرسمي بتويتر ارفقتها برسالة كتبت عليها غير صحيح : “تحذر وزارة الصحة من التجاوب مع الرسالة المرفقة، وتوضح أن هذه الرسائل لا يتم إرسالها من الوزارة”.
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