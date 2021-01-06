وزير الاتصالات يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

بلادي – الرياض : تلقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبدالله عامر السواحه، اليوم (الأربعاء)، اللقاح المضاد لفيروس كورونا. ونشر الوزير صورة له أثناء تلقيه اللقاح في أحد المراكز، وقدم من خلالها الشكر لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وأبطال الصحة على جهودهم المبذولة.

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