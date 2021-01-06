القبض على مواطن أتلف جهازي صراف آلي في الرياض بهدف السرقة

بلادي – الرياض :

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر تورط في إتلاف جهازي صراف آلي بمدينة الرياض.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن المتهم قام بسكب مادة كيميائية قابلة للاشتعال على الجهازين، في محاولة لسرقة ما يحتويانه من مبالغ مالية.

وأشار إلى أنه تم إيقافه واتُخذت بحقه كافة الإجراءات الأولية النظامية وتمت إحالته إلى النيابة العامة.