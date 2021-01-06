“شرطة القريات”: القبض على مواطنَـين ظهرا في مقطع فيديو يطلقان أعيرة نارية أثناء القيادة داخل حي سكني

بلادي – الرياض :
أعلنت شرطة محافظة القريات، اليوم (الأربعاء)، عن القبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول يطلقان أعيرة نارية في الهواء أثناء قيادة مركبة داخل أحد الأحياء السكنية.
وأوضح “سناب الداخلية” أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تحديد هوية المتورطين، وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر.
وأكد أنه جرى إيقافهما واتُخذت بحقهما جميع الإجراءات الأولية النظامية وإحالتهما للنيابة العامة.
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