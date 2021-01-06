بلادي – الرياض :
كشف المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية على 12 منطقة اعتبارا من يوم الخميس 7 يناير وحتى الأحد 10 يناير.
وأوضح أن الأمطار المتوقع هطولها تشمل مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، والشرقية، وحائل، والحدود الشمالية.
وأشار إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة، وتصاحبها رياح نشطة وضباب وسيول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأرصاد” تتوقع هطول أمطار رعدية على 12 منطقة من الخميس إلى الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.