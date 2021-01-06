“الأرصاد” تتوقع هطول أمطار رعدية على 12 منطقة من الخميس إلى الأحد

بلادي – الرياض :

كشف المركز الوطني للأرصاد عن هطول أمطار رعدية على 12 منطقة اعتبارا من يوم الخميس 7 يناير وحتى الأحد 10 يناير.

وأوضح أن الأمطار المتوقع هطولها تشمل مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، وتبوك، والباحة، وعسير، وجازان، والقصيم، والشرقية، وحائل، والحدود الشمالية.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة، وتصاحبها رياح نشطة وضباب وسيول.