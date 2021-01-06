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عمر شويل - جدة باب التوظيف بوزارة الداخلية ١٤٤٢ السعودية عبر ابشر وظائف وزارة الداخلية 1442 هو ما أعلنت عنه وزارة الداخلية السعودية مؤخرا، إذ ارتفع معدل بحث المواطنين عن وظائف وزارة الداخلية 1442 بعد فتح الوزارة باب التوظيف. جدير بالذكر أن الوظائف الخاصة بوزارة الداخلية يتم التقديم عليها من خلال بوابة ابشر للتوظيف السعودية.

باب التوظيف بوزارة الداخلية 1442

أعلنت وزارة الداخلية السعودية حاجتها إلى وظائف للرتب العسكرية عريف، جندي أول، جندي. على أن يتم قبول وظائف عسكرية للسعوديين من خلال التقديم في وظائف وزارة الداخلية من خلال الدخول على رابط ابشر توظيف وزارة الداخلية. ويستقبل الطلبات من يوم السبت إلى الخميس الموافق ٧ يناير ٢٠٢٠.

رابط ابشر للتوظيف في وزارة الداخلية ١٤٤٢

يمكن للحاصل على دبلوم سنتين أو أكثر التقدم على رتبة عريف، بينما الحاصل على شهادة الثانوية وسنة تدريب التقدم على رتبة جندي أول، أما الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها التقدم على رتبة جندي. ويتم تقديم وظائف ديوان الداخلية ١٤٤٢ من خلال الدخول إلى بوابة ابشر توظيف ثم إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط بوابة ابشر.

نحدد الاعلانات الوظيفية المتاحة.

نختار الوظيفة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة في أبشر.

استكمال التسجيل.

شروط التقديم في وظائف ديوان الداخلية 1442

حددت وزارة الداخلية السعودية مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها في المتقدم، وذلك لحملة المؤهلات العليا وشهادات الثانوية العامة. ويلتزم المتقدم على وظائف الداخلية السعودية ١٤٤٢ بالآتي: