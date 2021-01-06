نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان النتائج برقم الهوية ورمز التحقق عبر موقع نظام نور الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعلان النتائج برقم الهوية ،بدأت وزارة التربية والتعليم السعودية في إعلان نتائج العام الدراسي المُنتهي عبر برنامج نور التعليمي برقم الهوية؛ حيث أن الكثير من الطلاب يترقبون ظهور نتائج اختباراتهم التي ستعلنها الوزارة عبر برنامج نظام نور التعليمي الذي يُساعد بشكل كبير الطلاب وأولياء أمورهم في شتى الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية دون الحاجة إلي الذهاب للمدرسة، كما يُتيح لأولياء الأمور الإطلاع على مستوى أبنائهم الدراسي والتواصل مع المعلمين أول بأول.

نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

يوفر نظام نور في المملكة السعودية سهولة معرفة نتائج الطلاب بأرقام هوياتهم، ويتم هذا عن طريق تسجيل أولياء امور الطلاب في برنامج نور، وللتمكن من معرفة نتيجة اختباراتك عليك اتباع الخطوات التالية لمعرفة النتائج:

للدخول إلي الموقع قم بالذهاب إلي موقع نظام نور الرسمي.

ستظهر لك عبارة (هل نسيت كلمة المرور) قمّ بالذهاب إليها.

بعد الذهاب إليها ستطهر لك خانات فارغة لتتمكن من إدخال رقم هويتك بها.

وإدخال رقم التحقق الخاص بك.

قمّ بعدها بالذهاب إلي كلمة (التالي)

بعد ذلك ستظهر لك النتيجة الدراسية.

ما هو برنامج نور؟

برنامج نور هو أحد أكبر البرامج التابعة لوزارة التعليم السعودية، يُعتبر برنامج نور من أهم البرامج الإلكترونية؛ حيث أنه يتميز بقاعدة كبيرة جداً للبيانات، ويقدم البرنامج عدة مساعدات لأولياء الأمور والطلاب وأيضاً يقوم بخدمة أعضاء هيئة التدريس بشكل كبير.

نتائج المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية 1442

لتتمكن من الحصول على نتائج يجب إتباع الخطوات التالية: