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عمر شويل - جدة رواتب المعلمين الصافي الجديد وقيمة العلاوة، تم الإعلان مؤخرًا في المملكة العربية السعودية عن سلم رواتب المعلمين وتم الإعلان عن هذه اللائحة من قبل وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى هيئة تقويم التدريس والتدريب بجانب وزارة المالية وقامت وزارة التعليم بإنشاء جداول تسكين المعلمين للرتب الجديدة بما يتطابق مع درجة المعلم بالراتب الخاص بكل معلم، وتم وضع القوانين ضمن عدد من اللائحات والضوابط والشروط التي تختص بالوظائف التعليمية.

لائحة الوظائف التعليمية الجديدة في السعودية

تم اعتماد لائحة لبعض الوظائف الجديدة من قبل وزارة التربية والتعليم وذلك من يوم ١٠ ذي القعدة لعام ١٤٤١، التي يوافق يوم ١/ ٧/ ٢٠٢٠، وجاءت هذه اللائحة بعد عدد من القوانين المعدة وفقا للشروط وضعتها وزارة التربية والتعليم ، وذلك بناء على بعض وجهات نظر المعلمين والأشخاص المشرفين في العديد من الميادين التعليمية بالمشاركة مع وزارة الخدمة المدنية، وجاءت التعديلات تحقق مصلحة المهن التعليمية وتوفر العديد من المميزات للمعلمين، ومن مميزات تلك اللائحة ما يلي:

تسكين سلم رواتب الموظفين حسب الرتبة والدرجة ، وتضمنت اللائحة عدم نقصان راتب المعلمين.

ترقية عدد من المعلمين من معلم ممارس إلى معلم ذات رتبة أعلى.

توفير المعايير الخاصة بمهنة التعليم تساعد في ترقية المعلم برتبة أعلى بناء على كفاءة وجودة المعلم وجودة التزامه الوظيفي.

ترقية الكادر الوظيفي بالمدارس بناء على الجودة المهنية.

تطبيق الجودة على أداء المعلمين وقيام الوزارة بتشجيعهم للالتحاق بالبرنامج المهني المطور

سلم رواتب المعلمين الجديد الصافي 1442

سلم رواتب المعلمين الجديد هو عبارة عن جدول يوضح الراتب والدرجة الأساسية والمستوى التعليمي للأشخاص العالمين بالوظائف التعليمية حسب المستويات والدرجات الخالية، وهذا السلم يساعد على معرفة آليات الحساب المعتمدة لرواتب المعلمين بعد الإعلان عن السلم الجيد، وتتم إضافة علاوة سنوية على سلم الرواتب الجديد وقيمة العلاوة التي وضعت وفق لائحة الوظائف التعليمية التي تم وضعها مؤخرا، ولا تشمل تلك العلاوة كل رتب المعلمين وتم وضعها للمعلمين ذات رتبة الخبير ومعلم ممارس ومعلم متقدم.