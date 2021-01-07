في ناصيته العرفج : الجهل وفراغ القلب من أسباب الوقوع في فخ الحب والغرام

دوت الخليج :
في ناصيته في كل يوم يقول العرفج : عوالم الحب مدهشة وغريبة , واللحظة يقصد بها لحظة الفراغ للقلب من دواعي الوقوع في فخ الغرام
والحبيب لا يمكن أن يدخل الفؤاد إلا إذا كان قلب المحب فارغاً
وقد تحقق الجهل بالحب وفراغ القلب في حالة شيخنا وشعرنا المتألق ديك الجن الحمصي ” فقال متوجعاً وشاكياً: أتاني هواها ..قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا
والجهل بداية وبوابة الحب وفراغ القلب سكن جيدٌ لعصفورة الغرام
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