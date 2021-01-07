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عمر شويل - جدة نظام الصندوق العقاري الجديد ومرحلة جديدة من التنمية، فقد قام المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، منصور بن ماضي، بالتأكيد على أن نظام الصندوق العقاري الجديد هو مرحلة جديدة من التنمية الوطنية ليعمل على تكملة المسيرة وفق رؤية تمكنه من مواكبة آلية عمله وسط ظروف مرحلة التنمية المقبلة ومتطلبات صورة الوطن الطموحة.

نظام الصندوق العقاري الجديد

وقال “بن ماضي” أن الموافقة من مجلس الوزراء على صندوق التنمية العقاري الجديد، ماهو إلا استكمالا لمرحلة التحول التي قد تم الإعلان عنها في يونيو عام 2017، والتي ظهرت نتيجتها في مساعدة حوالي 424ألف أسرة سعودية على مستوى السعودية، إلي نهاية عام 2020، وذلك بحصولها على القروض العقارية المدعومة، مشيرا إلى أن برنامج التمويل العقاري المدعُوم كسب ثقة المواطنين خلال الفترة السابقة، وكسب إقبالاً متزايداً للحصول على الاستفادة منه، فقد قامت الجهات التمويلية بالتسجيل ولأول في أكتوبر السابق أرقاماً تاريخية في عقود التمويل العقارية والتي تجاوزت عدد 27 ألف عقد.

مهمة النظام الجديد للصندوق العقاري

أشار”بن ماضي” أن النظام الجديد سيعمل علي تقوية الشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين في مساعدة الأسر من الحصول على السكن بكل سهولة.

وأكد علي الاستمرار في تقديم القروض العقارية المدعومة ومساندة المستفيدين من تملك المسكن الملائم.

ويلتزم الصندوق في توصيل الدعم الشهري للمستفيدين من برنامج “سكني” من وزارة الإسكان والصندوق العقاري.

ويسهل إجراءات التمويل العقاري المقوي بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.

أضاف أيضا أن المهمة الأساسية للصندوق العقاري، هي أن يصبح الأداة الأهم في تحقيق التنمية العقارية في المملكة من خلال مستعدة المستفيدين من تملك المسكن الملائم.

كما أضاف النظام الجديد العديد من الصلاحيات للصندوق ليساير مرحلة التطور والازدهار الذي تعيشه المملكة في مختلف المجالات.

منح الصندوق الاستقلالية المالية واعتباره شخصية اعتبارية عامة

منح النظام الجديد الصندوق الاستقلالية المالية، كما تم اعتباره شخصية اعتبارية عامة، وتم تحويله لمؤسسة وذلك كما يلي :

الاستمرار في الدعم ومساعدة المواطن من تملك مسكنه الملائم.

استثمار رؤوس المال عقد الاتفاقيات مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين .

عرض ضمانات لدعم تمويل المستفيدين.

تصميم صناديق ادخار للمواطنين وذلك بالتعاون مع الجهات التمويلية.

إنشاء الشركات التي تساعده من تحقيق أهدافه.

إصدار السندات والصكوك والعديد من أدوات الدين