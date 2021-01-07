تكريم فريق مبادرة آمنة بمناسبة الفوز بجائزة التميز الإعلامي

دوت الخليج : معاذ الحجازي – مكة المكرمة

أقامت إدارة منتجع الخالدية الفندقية لقاءا تكريميا لفريق مبادرة آمنة بمناسبة فوزهم بجائزة التميز الإعلامي ،

حضر اللقاء جمع من الإعلاميين والمصورين كما تم الترحيب بالحضور في بداية اللقاء ثم السلام الملكي ثم تخلل بكلمة من مدير إدارة المنتجع الأستاذ محمد العصيمي واللذي أبدى شكره فيها وتشجيعه للفريق والمواهب ،

كما تم عرض أغنية آمنة والتي كانت من كلمات الشاعر الاستاذ طارق عطا الله وأداء الفنانين عبدالعزيز الشريف ومعاذ الجماز ومحمد الشريف ومحمد مكاوي وعبدالله السالم ،

ثم شارك الأستاذ طارق عطا الله بكلمة ضافية وكذلك الإعلامي مكي آل سالم والدكتور خالد بن عيد العتيبي عن التميز وتكريم كل متميز لاسيما بمنطقة مكة المكرمة ،

وفي نهاية اللقاء تم تكريم كل من الدكتور خالد العتيبي والدكتور محمد المطرفي والاستاذ طارق عطا الله البلوشي والاستاذ عبدالله جلال والأستاذ محمد عبدالقادر دهلوي والأستاذ محمد الشروني والأستاذ عبدالسلام عسيري والأستاذ حسن هواري والأستاذ ياسر بخش والأستاذ هارون زكريا والأستاذ علاء مال والأستاذ ريان باصفار والأستاذ عبدالرحمن عبدالوهاب والأستاذ ريان مال والأستاذ حفظ الله العزيزي والأستاذ سلطان السهيمي والأستاذ أحمد العتيبي ،

كما كان للجانب الإعلامي حضور مميز وتم تكريم الإعلامي مكي آل سالم والإعلامي ثامر الياسي والإعلامي معاذ الحجازي والإعلامية منال الشريف والإعلامية مها الشريف والإعلامية نورة المالكي ،

اُختتم اللقاء بإحتفال مبسط وأخذ صور تذكارية للحضور وشكر كل من حضر ولبى الدعوة وساهم في نجاح اللقاء .