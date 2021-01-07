نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء منزل من بنك الراجحي وكيفية التقديم للحصول على منزل من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء منزل من بنك الراجحي وكيفية التقديم للحصول على منزل من بنك الراجحي ، شراء منزل من بنك الراجحي ليس بالأمر الصعب، حيث يقوم البنك بمنح قرض تستطيع من خلاله شراء منزل وذلك لأن بنك الراجحي يمتلك أكثر من 500 فرع في جميع أنحاء البلاد، ويبلغ رأس ماله 4 مليار دولار، يعد البنك من أكبر وأشهر البنوك الإسلامية ، والذي تأسس في المملكة العربية السعودية.

كيفية التقديم للحصول على منزل من بنك الراجحي

يجب أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

يجب أن يكون موظفا في مكان معتمد من بنك الراجحي.

يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 3500 ريال سعودي.

يمكن الحصول على القرض لغير السعودي ولكن يتطلب الأمر موافقة من الحكومة .

خطوات التسجيل للحصول على منزل من بنك الراجحي؟

تستطيع الحصول على تمويل لشراء بيت الأحلام الخاص بك ولكن عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

يجب عليك فتح حساب في بنك الراجحي .

. قم بتحويل الراتب الخاص بك إلى البنك.

يتم تقديم المستندات والأوراق اللازمة التي يطلبها البنك.

في الختام يتم توقيع العقد للحصول على التمويل الذي تريده من البنك.

قم بإرسال رقم البطاقة الخاصة بك مع مراعاة أن تكون البطاقة سارية.

قم بإكمال الطلب للحصول على المنزل.

قم بإدخال سعر المنزل الذي تريده.

قم بإحضار صورة الصك.

قم بإرسال شكل الصفحة الرئيسية.

قم بتقديم نسخة تخص رخصة المنزل.

شروط التسجيل للحصول على بيت من بنك الراجحي

يجب أن يكون البيت مبني منذ 25 سنة ولا يقل عن ذلك.

يجب أن يحتوي المنزل على صك خاص به.

يجب أن يكون المنزل مكتمل البناء.

يجب أن لا تقل مساحة المنزل عن 80 متر مربع.

يجب أن يتم معرفه التمويل أو التقريب حيث يمكن تمويل العميل نحو 58 ضعف راتبه لمدة 20 عام.

في حالة تم التمويل لمدة لا تقل عن 30 عام يمكن الحصول على تمويل يعادل ضعف راتب العميل.

يمكنك الآن فتح حساب في بنك الراجحي لكي تحصل على التمويل اللازم للحصول على بيت أحلامك، كل ما عليك الحرص علي تفعيل الخطوات اللازمة لمعرفة ما يجب عليك فعله للتقديم على شراء منزل من بنك الراجحي .