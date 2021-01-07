نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سريع من البنك السعودي الفرنسي ميسر له مزايا عديدة قرض إضافي وإمكانية شراء المديونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل سريع من البنك السعودي الفرنسي يضم مزايا عديدة لعملائه الذين يحتاجون إلى مبلغ مالي لسداد دين أو دفع مصاريف تعليم أو شراء سيارة، أو حتى لبدء مشروعك واستثمارك فيه لتكون بداية النجاح، حيث يوفر لك البنك ذلك الاحتياجات المالية في صورة بسيطة تشمل تيسيرات في الإجراءات ومرونة المعاملة بهدف كسب المزيد من العملاء وتحقيق هدف استمرار حركة الاقتصاد في التداول والبيع والشراء والقروض والبطاقات الائتمانية..وغيرها في قطاع الأعمال، حيث يعد القرض مهم بالنسبة للكثيرين من الناس من أجل الحصول على المال وفك الضيقات المادية، على الرغم من مواجهة الصعاب التي قد تواجه البعض في سداد الأقساط الشهرية فهي كـ دين عليك لابد من سداده، وفي هذا الصدد وفر بنك التنمية ميزة رائعة وهي بديل القرض الذي يساعدك في ادخار المال ويعطيك مقابل ذلك حوافز تصل لـ3000 ريال شهرياً وبالتالي تحصل في نهاية المسار على مبلغ مدعوم بالحوافر كبير يساعدك على تحقيق حلمك.

مزايا تمويل سريع من البنك السعودي الفرنسي

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومٌجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

تمويل بدون كفيل.

تيسيرات السداد على 5 سنوات.

يصل مبلغ التمويل حتى 2 ونصف مليون ريال سعودي.

الإعفاء من سداد المديونية في حالة العجز الدائم أو الوفاة (لاقدر الله).

إمكانية الحصول على قرض إضافي وذلك بعدما يتم سداد نسبة 20% من التمويل القائم.

متاح شراء المديونية من بنوك أخرى.

بالنسبة للرسوم الإدارية فهي 1% من مبلغ التمويل الأصلي كحد أقصى 5000 ريال أيهما أقل.

موافقة فورية في حالة اكتمال المستندات المطلوبة.

كيفية الحصول على تمويل سريع من البنك السعودي الفرنسي

يمكن التقديم عبر الموقع www.alfransi.com.sa.

اختر من القائمة الرئيسية خدمات الأفراد، ومنها حدد التمويل الشخصي.

اضغط على (تقدم بطلبك الآن).

تعبئة نموذج الطلب ورفع المستندات، ثم تقديم.

الأوراق والوثائق المطلوبة/

أصل بطاقة الهوية الوطنية (سارية المفعول).

خطاب من جهة العمل بتحويل الراتب إلى البنك السعودي الفرنسي.

خطاب تعريف بالراتب وتاريخ التعيين.

فتح حساب جاري في البنك.

ملحوظة / معدل النسبة السنوي 4.76% شامل جميع الرسوم والعمولات.

في حالة وجود أي استفسار والاستعلام عن القرض يمكنك الاتصال عبر رقم 8001240006 من الهاتف الثابت أو على رقم 920000576 للدعم الفني.