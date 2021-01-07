فريق بروين التطوعي ينظم مبادرة ( فرحة نجاح ) برعاية الحكير تايم لأبناء جميعة كيان للايتام

دوت الخليج – جدة :

نظم فريق بروين التطوعي مبادرة ( فرحة نجاح ) برعاية الحكير تايم لأبناء جميعة كيان للايتام .

فالهدف من المبادرة إدخل الفرح والسرور على الأيتام بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول وتحقيق للتكافل الاجتماعي ومساعدة الأسر الحاضنه لهم .

كما شكر المستشار فيصل الشمري قائد فريق بروين مجموعة عبدالمحسن الحكير ممثلة بالاستاذ مشعل الحكير على استضافتهم لأبناء جمعية كيان للايتام بمدينةالحكير تايم بالربوة وأدخل الفرحة والبجهة على وجهة الأيتام وتحقيق للتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية لتنمية مستدامة في خدمة الوطن الغالي . فمجموعة الحكير لهم اسهامات ومبادرات رائدة ومميزة وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية .

كما تقدمت الاستاذة شيخة العتيبي مديرة جمعية كيان للايتام

بالشكر لمجموعة عبدالمحسن الحكير بالتعاون مع فريق بروين التطوعي الحاضر دائماً في العمل الخيري على استضافة أبناءنا الأيتام في هذا اليوم الجميل، ونشكرهم على هذه المبادره الرائعه والمتميزه “فرحة نجاح” والتي تجسد الشراكة المجتمعية، وتعتبر فرحة هذه الفئة الغالية والهامة في المجتمع هي فرحة للجميع بلا شك. كما نتمنى وندعوا الجميع للمشاركة والتعاون معنا لتحقيق رسالتنا بتحسين جودة حياة الأيتام وتمكينهم من خلال برامج وشراكات فاعلة.

كما تحدث الأستاذ :

مشعل بن عبدالمحسن الحكير نائب الرئيس التنفيذي مجموعة الحكير للسياحة والتنمية

إن مجموعة الحكير معنية بالأعمال الاجتماعية والخيرية وتضعها على قائمة أولوياتها وذلك من باب رد الجميل للمجتمع وعملا على خدمة أبنائه في كل مكان.وخصوصا الايتام حيث تسعى إلى إدخال السرور إلى نفوسهم في جميع منشأتها الترفيهية والسياحية. ولم تدّخر المجموعة وسعاً في تسخير جميع إمكاناتها وومواقعها لمشاركة جميع فئات المجتمع المناسبات المختلفة على أتم صورة واهتمامها بشريحة الأيتام على وجه الخصوص.

واليوم يسعدنا الاحتفال بنجاح أطفال جمعية كيان واستضافتهم في الحكير تايم الربوة. بهدف مشاركتهم فرحتهم و تحفيزهم على بذل المزيد من النجاح والتفوق.

ونشكر ادارة جمعية كيان للايتام لجهودهم في المضي قدمًا نحو مستقبل مشرق لأبناء الجمعية حاملين معنا من التطلعات والآمال والخطط التي ستحققها الجمعية بمشيئة الله من خلالها كل ما تصبوا إليه لترتقي بالعمل الخيري للأفضل والأعلى.

والي ادارة فريق برون التطوعي في تقديم مبادرة فرحة نجاح والتنظيم و الترتيب والشكر موصول للمشاركين