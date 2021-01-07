كيف اقدم على برنامج هدف عبر وزارة الموارد البشرية السعودية بالخطوات

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عمر شويل - جدة كيف اقدم على برنامج هدف ؛ لعله أكثر الأسئلة التي يُرددها أغلب الأشخاص الباحثين عن العمل، لأنه أصبح هو بصيص النور الذي سيُساعدهم في الالتحاق بالوظيفة المناسبة بهم، حسب تخصصاتهم، ولكن حددت الوزارة شروط للالتحاق في البرنامج، ولهذا في خلال هذا المقال سَنتعرف على طريقة التسجيل في برنامج هدف، وما هي الشروط المطلوبة للتقديم.

كيف اقدم على برنامج هدف

قبل التَقدم فى برنامج هدف يَجب التأكد من استيفاء المتقدمين كل الشروط التي يَجب تَوافرها، والتي أهمها ألا يَكون المتقدم طالب، او لديه سجل تجاري، أو موظف بجهة حكومية، او خاصة، أو يَتقاضى راتب، وأن يَتراوح عمر المتقدم من 18 -60 عامًا، ثم التوجه على البوابة الوطنية طاقات، وإتباع هَذه الخطوات الآتية:-

ثم اختيار التسجيل في طاقات، واختيار برنامج هدف دعم التَوظيف.

ثم الضغط على انشاء طلب دعم جديد.

يَجب ملء كل الحقول الفارغة بالبيانات الخاصة بالمتقدم، مثل رقم الهوية، الهاتف، الاسم، البريد الالكتروني.

مع ضرورة التأكد على إدخال البيانات كلها صحيحة، ومراجعاتها مرة أخرى قبل الضغط على (حفظ).

يَتم إرسال طَلب التقدم للبرنامج الذي سَيَقوم بفحصه، والتأكد من أنه مستوفي كل الشروط، ثم إرساله لصندوق تنمية الموارد البشرية.

برنامج هدف للباحثين عن العمل

تَم إطلاق برنامج هدف للباحثين عن العمل تَحت إشراف وزارة التنمية والموارد البشرية السعودية، الهدف منه هو إلحاق كل العاطلين عن العمل بالوظائف التي تَتناسب مع تخصصاتهم، ويَأتي النَصيب الأكبر للوظائف النسائية، و للقاطنين في المناطق النائية التي يَقل فيها الوظائف، وللأشخاص ذوي الإعاقة، لذا يُعتبر برنامج هدف من أهم البرامج التي أطلقتها الحكومة السعودية للنهوض باقتصاد البلاد.

ما هي مزايا هدف للتوظيف

يُقدم البرنامج مزايا كثيرة للباحثين عن العمل، جَعلت الجميع يَبحث عن طرق التسجيل، ومعرفة إن كان مستوفي كل الشروط أم لا، وتَلك أبرز المزايا التي يُقدمها، والتعديلات التي تم القيام بها على البرنامج:-