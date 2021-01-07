“82” متبرعاً.. ورئيس نادي الخليج يدعو للمشاركة الواسعة في حملة “ومن أحياها 3”

دوت الخليج – ماجد السبع -سيهات

تحت شعار “ومن أحياها 3” أطلقت جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية حملة للتبرع بالدم على أرض نادي الخليج بالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي.

وتأتي هذه الحملة بهدف ترسيخ المبادئ الإنسانية الأصيلة الحاثة على البذل والعطاء ولنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين.

وتطلع رئيس نادي الخليج الرياضي بسيهات “الدكتور حبيب الربعان” مع اليوم الأول من حملة التبرع بالدم للمشاركة الواسعة من قبل الجميع من أجل سد النقص من فصائل الدم المختلفة والمطلوبة لإنقاذ أرواح المحتاجين.

وقال: هذه الحملة المباركة والتي تتبناها جمعية سيهات للخدمات الاجتماعيه ممثلة بمركز نعيم للعمل التطوعي وبالتعاون مع مستشفى القطيف المركزي و كذلك المسؤولية المجتمعيه بنادي الخليج تدل على الترابط المجتمعي للمؤسسات الخدمية لخدمة هذا المجتمع الغالي ، مشيرا إلى أن حملة التبرع بالدم “ومن احياها 3” تحمل عدة معاني إيثار – تراحم – صحة (همتكم معانا).

وذكر المنسق سامي آل طالب بأنه بلغ عدد المقبولين للتبرع بالدم في اليوم الأول لصالح حملة “ومن أحياها 3” 61 متبرع بينهم 5 نساء، والمرفوضين 21 ويعود الرفض لأسباب متعلقة بضغط الدم ونقص في الهيموجلوبين.

وأشار آل طالب أن الحملة استقبلت المتبرعين بمشاركة 28 كادر تطوعي من مستشفى القطيف المركزي متوزعين على الكادر الطبي, الفني, الإداري وكادر المختبر المستقبل لعينات الدم, و عدد 5 متطوعين من جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية.

وأشاد آل طالب باتباع جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية للاحترازات الصحية المتعلقة بظروف جائحة فايروس كورونا من خلال تواجد الكمامات الطبية والمعقمات، ونقطة الفرز الأولية المتواجدة لاستقبال المتبرعين للتأكد من الحالة الصحية للمتبرع, وقياس العلامات الحيوية, والتزام الكادر الصحي بلبس الكمام الطبي وتعقيم كرسي التبرع بعد كل متبرع.