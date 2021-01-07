نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اسعار شانجان CS85 ليمتد 2021 تقسيط 1000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتعدد عروض اسعار شانجان CS85 ليمتد 2021 نقدًا أو تقسيط حيث يمكن الحصول عليها بقسط شهري يصل إلى 1000 ريال أو يزيد قليلًا لكن بوجه عام يجب الحرص على اختيار أفضل عروض تقسيط السيارات وذلك يحتاج منا إلى المقارنة بين أنظمة تمويل السيارات التي توفرها البنوك السعودية سواء عند اختيار منتج التمويل التأجيري الذي يحدد ثمن السيارة النهائي خلال مدة التمويل أو عند اختيار التمويل بالمرابحة حيث يتم تحديد نسبة ربح سنوية – ثابتة غالبًا – خلال فترة التمويل وهذه النسبة تختلف من بنك إلى آخر وهي المحدد الرئيس الذي لا يرتبط بالعميل والذي يلعب دورًا مهمًا في تحديد سعر السيارات بالتقسيط أما باقي العوامل مثل القسط الشهري أو عدد سنوات التقسيط وقيمة الدفعة المقدمة فكلها محددات ترتبط بالمستهلك وظروفه المالية بشكل رئيس.

عروض اسعار شانجان CS85

بالنظر إلى سعر شانجان CS85 ليمتد 2021 نجد أنه يصل إلى قرابة 98 ألف ريال بدون الضريبة المضافة ويرتفع هذا السعر بعد إضافة الضريبة المضافة بنسبة 15 % ليصل إلى حوالي 112 ألف ريال أو يزيد قليلًا بحسب عروض أسعار سيارات شانجان الجديدة وعند الشراء هذه السيارة بالتقسيط يدخل هنا متغير آخر وهو النسبة السنوية أو الفائدة السنوية بالإضافة إلى قيمة الرسوم الإدارية التي يحددها القانون بـ1% من ثمن السيارة.

تقسيط شانجان CS85 بـ 1000 ريال

السؤال الذي نحاول الإجابة عليه هنا هو هل يمكن شراء شانجان CS85 تقسيط بقسط شهري يصل إلى ألف ريال في السعودية ؟ وللإجابة نضرب المثال التالي :