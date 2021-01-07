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عمر شويل - جدة حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 38 لشهر يناير من العام 2021، وتم توضيح ذلك من خلال الصفحة الرسمية على تويتر، وهذا حتى يتمكن المستحقين للخدمة من متابعة حساباتهم عبر تطبيق الجوال، وقد بينت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية خطوات التسجيل واستعادة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم في حالة نسيانها، واليوم نوافيكم بكل تفاصيل الدفعة 38 المقرر إصدارها خلال أيام.

حساب المواطن يوضح موعد صرف دفعة يناير 38 وخطوات التسجيل واستعادة كلمة المرور

حساب المواطن يدعم المستخدم بالكثير من الخدمات التي تيسر عليه تسجيل الدخول، ومعرفة موعد صرف الدفعات، وكذلك معرفة قيمة الدفعة المستحقة، كما يتيح خدمة تلقي الشكاوى وتقديم اعتراض على مبالغ إستحقاق الدعم للدفعات الصادرة، هذا بجانب إمكانية تحديث بيانت المستخدم وبيانات أفراد أسرته بكل سهولة، ومن بين أهم الخدمات أيضًا إمكانية إستعادة كلمة المرور التي يبحث الكثير من المستخدمين عن خطوات تنفيذها.

متى موعد حساب المواطن

حساب المواطن هو بمثابة دعم حكومي تمنحه المملكة العربية السعودية لفئات بعينها من مواطنيها السعوديين وأسرهم، ونظرًا للظروف الإقتصادية التي تأثرت بما طرأ مؤخرًا على المملكة من أحداث، كان آخرها ظهور فيروس “COVID 19” وفرض الإجراءات الوقائية المتعلقة به، نظرًا لذلك نجد الكثير من المواطنين محدودي الدخل قد لجؤا إلى التقديم على الدعم، ونتيجة لهذا زاد البحث عن خطوات التسجيل في حساب المواطن، والإستفسار عن كيفية التقديم.

وفقًا لما هو معلن حديثًا، فقد تم تحديد موعد صرف الدفعة 38 لشهر يناير من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية، حيث أنه من المقرر أن تصدُر الدفعات في يوم الأحد 10 يناير 2021، الموافق 26 جمادى الأول 1442، على أن يلي ذلك فتح باب تلقي طلبات الإعتراض على المبالغ المستحقة للدفعة 38 عبر البوابة الإلكترونية.

التسجيل في حساب المواطن

يتم التسجيل في البرنامج من خلال خطوات قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية للجمهور عبر موقعها الرسمي، والخطوات تجدونها في التالي:

الدخول على الموقع الخاص بالتسجيل، عبر الولوج إلى البوابة الالكترونية لحساب المواطن. كتابة اسم المستخدم ورقم المرور. استكمال باقي بيانات التسجيل المطلوبة. ادخال رمز التحقق المرئي. ارفاق المستندات المطلوبة لإتمام طلب التسجيل.

خطوات استعادة كلمة المرور

يحتاج الكثير من المسجلين في البرنامج أحيانًا إلى استعادة كلمة المرر الخاصة بالتسجيل في البوابة الالكترونية لحساب المواطن، والطريقة تتطلب تنفيذ 4 خطوات نعرضها لكم في التالي:

الولوج على البوابة الالكترونية، والضغط على “دخول”. النقر على “نسيت كلمة المرور”. النقر على “استعادة كلمة المرور”. كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات الخاصة بها، والتي تتضمن رقم الهوية الوطنية، وتاريخ إنتهاء مدة سريانها، وتاريخ الميلاد. وصول رسالة قصيرة إلى الجوال تتضمن كلمة المرو الجديدة.

تطبيق حساب المواطن

للتيسير على المستخدم أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تطبيق يهدف إلى توفير كافة خدمات الدعم الحكومي المرتبطة بالبرنامج عبر الجوال، حيث يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات المستفيد، وتفاصيل الدفعات المالية الصادرة، كما يمكن دراسة طلبات الإعتراض وحالة الأهلية، وكذلك الإطلاع على معلومات وتفاصيل الطلب.

وأتاحت الوزارة التطبيق على كافة متاجر التطبيقات على النحو التالي:

لتحميل التطبيق على الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد، يتم الدخول على رابط التحميل من متجر جوجل بلاي.

لتحميل التطبيق على الهواتف والأجهزة التي تعمل بنظام iOS، يتم الدخول على رابط التحميل من متجر أبل ستور.

لتحميل التطبيق على هواتف وأجهزة هواوي، يتم الدخول على رابط التحميل من متجر آب جاليري.

وكهذا قدمنا لكم موعد نزول حساب المواطن الخاص بدفعة شهر يناير 2021، وعرضنا أيضًا خطوات التسجيل في البرنامج وخطوات استعادة كلمة المرور، كما أرفقنا روابط تحميل تطبيق حساب المواطن على كافة أنواع الهواتف بأنظمتها الثلاث.