نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن .. موعد صرف الدفعة 38 “يناير” وخطوات التسجيل وشروط الأهلية لبرنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن يُعتبر أحد البرامج المُقدمة من قبل المملكة العربية السعودية لفئة مُعينة من المواطنين رغبةً من المملكة في إعانتهم على متطلبات الحياة وخاصة في ظل الظروف الراهنة لتفشي فيروس كورونا في البلاد، وتسعى بشكل دائم السعودية لتوفير الكثير من الخدمات لمواطنيها لتضمن لهم حياة كريمة، لذا اليوم سوف نتطرق بالحديث عن موعد صرف الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن تابعونا.

موعد صرف الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن

يتساءل كافة الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدفعة 38 الذي أعلن عنه برنامج حساب المواطن وأكد على أن هذه الدفعة سيتم الصرف لها في العاشر من شهر يناير 2021 الموافق 26 جمادى الأول 1442، ولكن إذا وافق هذا اليوم عُطلة فسوف يُرحل موعد الصرف في اليوم الذي يليه أو يتم صرفها قبل الموعد بيوم فقط.

موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الميلادي العاشر من شهر يناير 2021 موعد صرف حساب المواطن بالتاريخ الهجري 26 جمادى الأول 1442

ما هي شروط الأهلية لحساب المواطن؟

ينبغي توافر بعض الشروط في الأشخاص المتقدمين لحساب المواطن وهي:

يُشترط أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية أو مُقيم بها.

ضرورة ألا يكون مسجون أو يمتلك مركز مهم تابع للحكومة بالمملكة.

يلزم أن تكون الإبنة أو الأبن حاملي بطاقة تنقل داخل المملكة.

يلزم أن يكون الشخص المتقدم لحساب المواطن لا يقل عمره عن 18 عام.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن الطريقة المُثلى للتسجيل في برنامج حساب المواطن، لذا يُمكنك التسجيل عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الاتجاه إلى الرابط المباشر لحساب المواطن من خلال الضغط هنا.

الضغط على تسجيل حساب جديد ثم قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

قم بقراءة الشروط والأحكام وبعدها انقر على الموافقة ثم أيقونة التسجيل.

طريقة الاستعلام عن حساب المواطن

بعد الانتهاء من التقديم عبر هذا البرنامج يرغب الأشخاص في الاستعلام عن موعد الصرف وكافة المعلومات التي تخص الدفعة الذي تقدم من خلالها، فيُمكنهم ذلك عن طريق اتباع ما يلي: