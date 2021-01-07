نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول علي قرض فوري من منصة سلفة وشروط التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر منصة سلفة هي واحدة من أهم المنصات الالكترونية التي تقوم بتمويل المواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية، وهم اولئك الذين بحاجة إلي تمويل مشروع معين، حيث تقوم المنصة بتقديم عدد كبير من أنواع القروض والتمويلات التي يتم إجرائها بطريقة سهلة وسريعة، وذلك خرصًا منها على مساعدتهم وتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم في تطوير المشروعات الخاصة بهم، وسوف نقوم في هذا المقال بتقديم تفاصيل الحصول علي قرض سريع وفوري من خلال منصة سلفة، فالأمر لا يحتاج إلى قيامك بتحويل مرتب، كما يمكنك الحصول عليه في خلال ربع ساعة فقط.

شروط تمويل منصة سلفة

تحرص المملكة العربية السعودية على توفير جميع سبل العيش الكريمة لمواطنيها، وذلك من خلال توفير جميع سبل المعيشة لمواطنيها، ومساعدتهم في تطوير أعمالهم ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص الذي يرغب في الحصول على قرض معين من خلال منصة سلفة التابعة للملكة العربية السعودية وهي كما باتي:

يجب أن يكون المستثمر أو الشخص الذي يرغب في إجراء القرض من المنصة من المواطنين الحاصلين على الجنسية السعودية.

كما يجب أن لا يقل عمر المتقدم على القرض عن 18 سنة.

كما يجب أن يكون الراتب الشهري والذي يتم تسديد القرض من خلاله على ثلاثة آلاف ريال سعودي.

يجب أن تكون مدة العمل لا تقل عن 6 شهور عند التقديم على القرض.

يجب على المتقدم أن يقوم بتسديد أقساط القرض في مواعيدها المحددة دون تأخير.

خطوات الحصول على قرض سلفة الفوري

يتمكن جميع المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية الحصول علي قرض من خلال منصة سلفة، ولكن بشرط أن يكونوا قد توافر لديهم مجموعة من الشروط التي قامت المنصة بتحديدها للمواطنين، وذلك من خلال قيام المواطن بإجراء بعض الخطوات البسيطة التالية: