نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات فئات سياره هيونداي كريتا 2021 من التوكيلات بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسال الكثير من المواطنين السعوديين حول معرفه أسعار سياره هيونداي كريتا 2021 والتي سوف نشرحها لكم من خلال المقالة الأتية ومعرفه جميع مواصفات وكماليات وفئات هيونداي كريتا 2021 والجدير بالذكر وهو سعر السيارة والتي اعلن عنهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كما تم الإعلان أيضا عن سياره هيونداي النترا 2021، حيث تتميز هيونداي كريتا 2021 بالرفاهية والتكنولوجيا الموجودة فيها بالإضافة إلي التصميم الخارجي للسياره.

هيونداي كريتا 2021

هيونداي كريتا 2021، الجديدة كليا من هيونداي جاءت بشكل مختلف وتصميم مميز أيضا عن باقي تصميمات هيونداي كريتا حيث تم تزويدها أيضا بالتكنولوجيا والرفاهية الكاملة والراحة عند الاستخدام، هيونداي كريتا 2021 جاءت بعده فئات سوف نقوم بشرح جميع مواصفاتهم وأوجه الاختلاف بينهم وهم هيونداي كريتا smart + 2021 و هيونداي كريتا mid 2021 وهيونداي كريتا premium 2021.

هيونداي كريتا smart + 2021

تتميز سياره هيونداي كريتا smart + 2021 الجديدة بمواصفات ومميزات وهي كالاتي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام بدفع أمامي.

حجم محرك 17.50 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.50 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 115 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه.

مراقبه ضغط الهواء في العجلات ومثبت سرعه ذكي.

سعر هيونداي كريتا smart + 2021

يمكن الحصول علي سياره هيونداي كريتا smart + 2021 بسعر 72500 ريال.

هيونداي كريتا mid 2021

تتميز سياره هيونداي كريتا mid 2021 الجديدة بمواصفات ومميزات كالاتي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام بدفع أمامي.

حجم محرك 17.50 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.50 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 115 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

2 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

مراقبه ضغط الهواء في العجلات وفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.

ستائر جانبيه وبانوراما ومثبت سرعه ذكي.

سعر هيونداي كريتا mid 2021

يمكن الحصول علي سياره هيونداي كريتا mid 2021 بسعر 82500 ريال.

هيونداي كريتا premium 2021

تتميز سياره هيونداي كريتا premium 2021 الجديدة بمواصفات ومميزات كالاتي:

السيارة رياضيه متعدده الاستخدام بدفع أمامي.

حجم محرك 17.50 لتر بمعدل استهلاك بنزين 1.50 لتر.

4 أسطوانات لتوليد قوه 115 حصان.

ناقل حركه أوتوماتيكي من نوع الجير بوكس cvt.

7 وسائد هوائيه وحساسات خلفيه وكاميرا خلفيه مدمجه.

مثبت سرعه ذكي تبريد المقاعد و ستائر جانبيه وبانوراما.

مراقبه ضغط الهواء في العجلات وفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.

تحكم كهربائي بالمقاعد والمقاعد جلد.

سعر هيونداي كريتا premium 2021

يمكن الحصول علي سياره هيونداي كريتا premium 2021 بسعر 88000 ريال.