نظام صندوق التنمية العقارية الجديد ٢٠٢١في السعودية

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عمر شويل - جدة بعد أن أعلن مجلس الوزراء في اجتماع عقد مطلع نوفمبر الماضي الموافقة على إصدار نظام جديد يحل محل النظام الحالي ، فإن مسألة ما هو نظام الصناديق العقارية الجديد من أبرز القضايا التي ناقشها مواطنو المملكة العربية السعودية مؤخرًا. في تفاصيل النظام الجديد ، تعتبر صناعة العقارات من القطاعات المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

ما هو صندوق التنمية العقارية

تأسس صندوق التنمية العقارية عام 1394 في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بأمر ملكي ، ومن أبرز أنشطة الصندوق تقديم قروض عقارية لمواطني المملكة العربية السعودية لمساعدتهم في الحصول على سكنهم الخاص ، وقد تم إنشاء الصندوق من قبل العاصمة. وبلغ الريال السعودي في بداية تأسيسه 250 مليون ريال ، والريال السعودي 82.769 مليار ريال. في البداية ، كان ممثل أنشطة الصناديق العقارية هو تقديم القروض العقارية للأفراد فقط لأغراض الإسكان ، ووسع نطاق الأنشطة لتمكين الصندوق من تقديم خدمات للأفراد والمؤسسات لإنشاء مشاريع عقارية للأغراض السكنية أو التجارية. وقد ساهم الصندوق في بناء أكثر من نصف مليون وحدة عقارية في مدن ومناطق المملكة.

نظام صندوق التنمية العقارية

مجلس الوزراء السعودي بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود (سلمان بن عبد العزيز آل سعود) ، وصي الحرمين الشريفين في مايو. رحمه الله – تمت الموافقة على صندوق تطوير عقاري جديد في الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء 5 يناير 2020 ليحل محل النظام الحالي الحالي والذي سيتم تنفيذه فور الإعلان عنه في الصحيفة الرسمية.

أعلن وزير الإسكان السعودي ، ماجد بن عبدالله الحقيل ، أن النظام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء سيمنح المملكة العربية السعودية نقلة نوعية في سوق العقارات ، حيث يهدف القرار إلى زيادة التسهيلات المقدمة للأسر الحكومية لتملك العقارات. والتأكيد على أن النظام الجديد يأتي من عمل الصندوق بـ 18 بنداً ، لأنه يضمن الاستقلال التام والمرونة في إقامة شراكات مع المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات التمويل وشركات التطوير العقاري ، الأمر الذي ينعكس في النهاية على مواطني المملكة العربية السعودية. تقديم خدمات وحلول عقارية وتمويلية وإسكانية تتناسب مع جميع فئات المجتمع السعودي.

وأعلن الوزير ، في حديثه لوكالة الأنباء السعودية ، أن الهدف من موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد يأتي من تطلعات استراتيجية تسعى المملكة لتحقيقها ، وخادم الحرمين الشريفين وأولياء عهدهما الأمين في قطاعي الإسكان والعقار. تتركز مصالح المملكة العربية السعودية في نهاية المطاف على مصالح المواطنين السعوديين وتعكس خطة التنمية والتنمية للمملكة العربية السعودية في رؤية المملكة 2030. ومن المتوقع إطلاق النظام الجديد في غضون الأيام القليلة المقبلة بعد موافقة مجلس الوزراء.

لقد توصلنا حتى الآن إلى خاتمة هذا المقال ؛ ومن خلاله تعرفنا على إجابات الأسئلة حول نظام الصناديق العقارية الجديد ، كما تعرفنا على صندوق التطوير العقاري وتأسيسه والخدمات المقدمة لمواطني المملكة العربية السعودية. أهم المعلومات.