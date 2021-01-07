نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة 38 من حساب المواطن يناير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين والمواطنات السعودية خلال هذه الأيام، عن موعد صرف الدفعة 38 من حساب المواطن يناير 2021 عبر محرك البحث جوجل وذلك من أجل التعرف على التفاصيل وصرف الدعم في الموعد المحدد من أجل مواجهة أعباء المعيشة والحياة اليومية، حيث تحرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي على تقديم الدعم لجميع الأسر التي تحتاج إلى رعاية خلال هذه الفترة، وتقوم بصرف الدعم بشكل شهري لجميع الأسر المستفيدة من البرنامج.

موعد صرف الدفعة 38 من حساب المواطن يناير 2021

خصصت الحكومة السعودية يوماً بشكل شهري، من اجل صرف الدعم لجميع المواطنين المستفيدين من برنامج حساب المواطن، والمقدم للمواطنين الأكثر احتياجاً في المملكة، وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولكن بشرط ألا يتعارض هذا اليوم مع عطلة رسمية بالمملكة، وفي حال أن يكون اليوم العاشر إجازة يتم تقديم أو تأخير يوم لصرف الدعم للمواطنين، حيث يتم صرف الدفعة لجميع المستفيدين عبر حسابتهم الشخصية بالبنوك.

وحرصت المملكة على إنشاء برنامج حساب المواطن خلال الفترة الماضية وبالتحديد عام 2017، ويهدف إلى رفع العبء عن المواطنين محدودي الدخل والبسطاء، حيث يقوم بدعم تلك الأسر البسيطة والتي تنطبق شروط البرنامج عليهم بشكل شهري، ولاسيما في تلك الفترة بسبب تداعيات فيروس كورونا وأثرها السلبي على الكثير من الأسر السعودية.

خطوات الاستعلام عن دفعة شهر يناير من حساب المواطن

يجب دخول المستفيد على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

إدخال جميع البيانات المطلوبة ومنها الهوية.

الضغط على أيقونة الاستعلام.

أهم شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن