” مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية يتعرف على مشروعات جمعية سيهات “

دوت الخليج-ماجد السبع – سيهات على ضوء إشادة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل لنتائج اجتماع الجمعية العمومية، زار وفد من جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية سعادته للتقدم بالشكر على الدعم والرعاية الدائمين لبرامجها وانشطتها.

واستعرض رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية الأستاذ شوقي بن عبدالله المطرود مشروعات واستثمارات الجمعية وتوجهاتها لتحقيق التنمية المستدامة المالية، فيما عرف المهندس حسين بونيان عضو مجلس الإدارة بمشروع الصدقة الجارية مجمع الكريم السكني التجاري، ورؤية الجمعية وأهدافها من تأسيسه.

فيما ناقش مدير المجمع الصحي الاجتماعي الدكتور نايف الدبيس إمكانية احتضان توجهات الوزارة في إسناد رعاية كبار السن للمجمع الصحي الاجتماعي مع مايملكه من إمكانات وخبرات، خاصة مع رغبة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى نمذجة وتجھیز وإسناد خدمات الرعایة الاجتماعية المقدمة لكبار السن في المراكز والدور والمؤسسات، بالشراكة مع وزارتي الصحة والتعليم، والقطاعين الخاص وغیر الربحي، عن طريق تطوير نموذج عمل موحد لمراكز رعاية كبار السن، حسب أفضل الممارسات الحديثة الرائدة المناسبة لرعاية كبار السن.

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