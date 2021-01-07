الخيرية لصعوبات التعلم” تستعد لحفل جائزة التميز

دوت الخليج – متابعات

حددت أمانة جائزة التميز بالجمعية الخيرية لصعوبات التعلم موعد الحفل الذي سيتم فيه توزيع جوائز مسابقة #جائزة_التميز_لصعوبات_التعلم 8 والذي سيقام “عن بعد” في يوم الإثنين 5-6-1442هـ برعاية رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز آل عثمان.

وقد أكّد الأمين العام لجائزة التميز لصعوبات التعلم الأستاذ /رائد بن عبدالعزيز الغفيلي أن الجائزة تسعى لتعزيز التميز والإبداع في كل ما يخدم ذوي صعوبات التعلم وأسرهم ومعلميهم، وذلك من خلال استقطاب ودعم الأعمال والجهود المميزة في ميدان صعوبات التعلم.

كما ذكر “الغفيلي” أن الدورة الثامنة قد اشتملت على ثلاث فئات وهي فئة المختص، وفئة الأسرة، وفئة المدرسة أو المركز، وقد مرت الأعمال المشاركة من جميع الفئات بعدة مراحل بدءًا بمرحلة الفرز والتحكيم وانتهاءً بمرحلة استخراج النتائج وإعلانها، وقد استمر التحكيم أسبوعين متتاليين، حيث تكونت لجنة التحكيم من أربعة محكمين وأربع محكمات جميعهم متخصصين في صعوبات التعلم.

وقد بيّن “الغفيلي” أن الحفل سيتضمن أيضًا تدشين #جائزة_التميز_لصعوبات_التعلم9 وسيتم فيه الإعلان عن تفاصيلها وفئاتها وشروط المشاركة فيها.

ختامًا توجه الأمين العام لجائزة التميز الأستاذ/ رائد الغفيلي بالشكر الجزيل للجمعية الخيرية لصعوبات التعلم على جهودهم في خدمة ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين في المجال ودعم المتميزين منهم.

وصرح الدكتور/ عثمان بن عبدالعزيز ال عثمان رئيس مجلس الإدارة، حيث قال تبذل الدولة -رعاها الله تعالى – في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين جهدًا كبيرًا وجبارًا لخدمة هذا البلد المعطاء للوصول به إلى أعلى المستويات في كافة المجالات والأصعدة من أجل حاضر زاهر ومستقبل باهر، وإلى تكوين علاقة إيجابية بين أفراد المجتمع،وتسهم برامج صعوبات التعلم في رفع فاعلية التعليم في هذا الوطن المعطاء ؛ليشارك ذوي صعوبات التعلم في نهضة الوطن، كما أنها أثبتت فعاليتها الكبيرة في تطوير النواحي التربوية والمعرفية والثقافية والفكرية لدى فئة صعوبات التعلم، وانعكست بشكل مباشر في إبراز مواهب وكفاءات طلاب وطالبات ذوي صعوبات التعلم والمختصين والمختصات في تدريس صعوبات التعلم ،وقد بدأ دورها الايجابي يتبلور ويتناغم منسجمًا مع حركة التنمية والتطور التي تشهدها بلادنا الحبيبة في مختلف الميادين.

وذكر “آل عثمان”

ونحن ولله الحمد والشكر، حسب توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير /خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجمعية نقدم الكثير من البرامج والأنشطة التي تخدم ذوي صعوبات التعلم وأسرهم والمختصين والمختصات في مجال تدريس صعوبات التعلم مجانًا على مستوى مملكتنا الغالية للمساهمة الفعالة في تحقيق الاستدامة والتنمية لبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030.

وبدورنا نقدم جزيل الشكر لجميع الداعمين ومحبي الخير وكافة منسوبي ومنسوبات الجمعية على الدعم والتفاني لخدمة أفراد المجتمع.

ونحن نسعد بتكريم الفائزين والفائزات بجائزة التميز، ونحث المختصين والمختصات، والجهات والمراكز، وأسر ذوي صعوبات التعلم على المشاركة الفعالة في المسابقات القادمة حتى تعم الفائدة للجميع – إن شاء الله تعالى -ونحقق تطلعات حكومتنا الرشيدة رعاها الله تعالى.

أخيرًا

نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لحمل الأمانة والعمل الصالح لكل ما يحب ويرضى.